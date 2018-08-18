執行署抄家產 丁守中嗆查封黨產會

2018年08月18日 04:10 中國時報 張孝義 、楊佳穎、 季節 ／台北報導 、楊佳穎、／台北報導

台北市長參選人丁守中（右二）出席黨中央行管會記者會時強調，未來當選後，將查封違憲違法的黨產會，馬上斷水斷電。（中央社）

黨產會移送行政執行署台北分署追繳國民黨8.6億元黨產，執行署上午會同黨產會、地政機關兵分7路前往5行政區，查封包括國民黨第三區黨部、國家政策研究基金會等14筆建物與21筆土地，對此，國民黨台北市長參選人丁守中怒批強調，未來當選台北市長，將馬上斷水斷電、查封違法違憲的黨產會。

丁守中表示，台北市勞動局早就判定，國民黨黨工薪水不能被凍結，但黨產會仍全部凍結，讓黨部要借貸度日發薪水，民進黨運用政府公權力，進行壓迫在野黨行為，完完全全把國家權力私有化；且如今被壓迫的不只是國民黨，而是整個民主法治、民主程序及價值。

台北市黨部主委黃呂錦茹則表示，松山區黨部遭「突襲」，4、50名警力配合相關單位前來查封、貼封條，令人錯愕。她指出，11月24日就是選舉，8月底也正要八德路此處進行丁守中後援會成立，此舉非常針對性，利用粗暴手段欲惡意干擾年底選舉，要讓國民黨連個辦公場地都沒有。

黃呂錦茹說，蔡政府從中央把黑手伸到北市，一方面能打壓國民黨；另方面，也藉此打擊丁守中信心，幫柯文哲選上台北市長，不會妨礙蔡英文總統的連任之路，是非常卑劣手段。

台北分署查封人員昨天上午分別前往松山區查封2處、萬華區1處、中正區1處、文山區2處，及新北市新店區1處。其中除杭州南路的智庫大樓及八德路四段的「第三區黨部」屬辦公處所，其他都是黨工宿舍，執行官並進行建物測量、土地指界等程序，。

台北分署表示，目前該署已就北市南京東路及嘉興街的兩處黨工宿舍進行拍賣，其中嘉興街在7月3日第二拍以1526萬元賣出，南京東路宿舍8月7日第三拍仍流標。

促轉會昨下午也派出小組前往國民黨智庫，當場出示公文要求進行調查或勘驗，但只待半小時就收隊，國家政策研究基金會直轟「形同強盜」，表示政策會非威權統治時期成立的機關團體，既不符合法律規定，又如何擁有威權統治時期的政治檔案？對促轉會行動表達嚴正抗議。

(中國時報)