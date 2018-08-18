三中案換法官 林幸怡中籤承審

2018年08月18日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

三中案移送北院審理，抽中法官鄭昱仁承審，但鄭8月底調司法院辦事、陪席法官高若珊也早獲准辭職，台北地院17日重新抽籤，抽中林幸怡法官接手承審；新陪席法官則是承審過台大宅王情殺案的審判長林呈樵，未來將和審判長胡金淦共同審理此一矚目案件。

受命法官林幸怡，司法官學院51期結業，台大法研所碩士，現任北院民事庭法官，刑事審判年資3年，在北院刑庭任職時，審過「國華產險掏空案」，具有證交法等金融案件審判經驗。林呈樵則是47期結業，台大法研所碩士，現為刑庭審判長，刑事審判年資6年。

擔任審判長的胡宗淦，39期結業，政大畢業，刑事審判年資超過10年，曾審過前總統李登輝國安密帳案，也有二審刑事審判經驗。

北院發言人黃柄縉說，林幸怡和林呈樵都是獲推薦加入北院重金庭前兩名的法官，林幸怡獲最高推薦票數33票，也因只補這2人，就接任三中案合議庭法官，昨抽出林幸怡承審、林呈樵為陪席。

涉三中案遭起訴的前立委蔡正元聲請暫時解除出境限制，北院昨開庭，他紅眼眶噙淚說「事非得已，因為狀況嚴重，不快去就來不及了，才提出聲請」。為什麼聲請？蔡以事涉隱私不願多談，只說「這是一個法定程序」，法官表示檢辯雙方書面陳述意見後再決定。

(中國時報)