央視特別介紹 柯稱沒買廣告

2018年08月18日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

針對大陸央視近日推出1支時間長達2分鐘的新聞報導台北市長柯文哲，因篇幅大，還預測柯將投入2020總統大選，時值兩岸關係敏感之際，更讓各界關注，柯文哲昨被媒體問及此事，他回稱：「我絕對沒買央視廣告，OK？」

大幅報導 預測選總統

有網友在網路披露，大陸央視近日推出1支時間長達2分鐘的報導介紹柯文哲，有部分網友認為大陸官媒此舉是代表認同柯文哲；對此，柯文哲昨受訪時妙回：「我絕對沒買央視廣告，OK？」至於媒體追問此舉是否代表大陸認同他，或者擔不擔心被染紅？柯重申，「你這樣講我就不知道怎麼回答、不曉得怎麼處理」，但他保證沒買業配跟廣告。

另外，政治評論家「老包」詹錫奎日前促成台北市長柯文哲拜訪前總統李登輝，事後傳出李在會面中提醒柯不要再說「兩岸一家親」。詹錫奎17日在廣播節目中透露，當下柯文哲沒同意，還反問李前總統，「少講（兩岸一家親），那要講什麼？」

兩岸立場 柯沒有改變

詹錫奎進一步還原「李柯會」。他說，當時是李登輝先提醒柯文哲，「特殊兩國論可以試試看」，不要談兩岸一家親，但「柯文哲沒有同意喔！」他說，柯文哲當天坐相方方正正很低調，不太敢造次，但在兩岸部分柯文哲立場卻沒有改變。

至於傳出李前總統在會中批評執政黨無能，詹錫奎說，李辦主任王燕軍事後有打電話給他，要求「到此為止」，但李前總統快100歲了，無禁無忌才不在意這些，而是認為國家比較重要，不對的事要講出來，「（批評中央）怎麼會沒講呢？」

詹錫奎強調，李前總統認為藍綠都沒力氣、執政黨不夠有魄力，還拿接受日媒訪問資料給柯參考，因為李這些東西給蔡總統，對方卻不理會，此舉也顯示李對柯期待很深。

(中國時報)