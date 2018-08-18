貝里斯軍禮迎小英 總督險跌跤

2018年08月18日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／貝里斯市報導 ／貝里斯市報導

蔡英文總統在當地時間16日抵達貝里斯，並接受軍禮儀式歡迎。不過發生一段小插曲，貝國總督楊可為（Colville Young）在踏上授禮台時不慎踩空，差點跌倒，還好楊即時抓住觀禮台的鏈子，加上蔡總統即時攙扶，才沒有跌倒。

除兩國領袖校閱儀式外，貝國還派出兩架直升機及一架飛機共同飛越機場歡迎，分別是一架定翼機（Britten-Norman-BN-2A-21-Defender）及兩架我2016年4月捐贈作為救援用途的UH-1直升機。蔡總統首先視察位在加勒比海旁的我駐貝里斯大使館，並在大使館外與隨團官員於「台灣街1號」街牌合影。

鞏固邦誼涵蓋人才交流，主要以提供學生獎學金方式，目前已超過200名貝里斯人畢業於台灣的大學。蔡總統當地時間16日主持貝里斯台灣獎學金受獎生證書頒發典禮時表示，希望這些準備到台灣就學的貝國學生，在台期間能增加一點貝國元素，尤其是貝國的「Marie Sharps牌辣醬」，能為台灣文化增添美麗色彩。

蔡總統還特別以貝里斯的「克里奧爾語」強調，將來你們學成歸國，保證大家會用家鄉話說一句: 「我度過美好時光！」（Ah mi gat wahn gud gud taim.）

楊可為晚間宴請蔡總統，據轉述，蔡總統在宴會上特別注意到貝里斯的辣椒醬，覺得還不錯。晚宴地點也富有文化象徵意義，選在「貝里斯博物館」，該博物館前身為英國殖民地政府羈押囚犯的監獄，因此，外觀可見的窗戶代表一間間牢房，經我及墨西哥援助下，將其翻修至今模樣。

博物館內珍藏馬雅文化古蹟，這次為迎接蔡總統到來，罕見將真品、貝國國寶「翠玉頭」展示，約一個棒球大小。「翠玉頭」是從貝國境內的金字塔所挖出，總共有2個，一個獻給英國女皇，一個則是珍藏在貝國博物館，平時僅展出樣品。

蔡英文總統當地時間17日赴貝里斯國會發表演說，特別著重兩國教育合作，蔡總統指出，除增加台灣獎學金的名額，也將邀貝里斯年輕人到台灣接受短期技職培訓，台灣也將和貝里斯技職教育暨訓練學校合作，改善他們的教學設施以及當地的訓練計畫品質。

就產業合作部分，蔡總統強調，台灣願意尋找增加投資貝里斯的農、工業和基礎建設的機會，非常願意分享在這方面的豐富且成功的經驗。其他包含經濟、觀光的面向的投資，都會持續透過公私部門強化雙方的交流合作。

(中國時報)