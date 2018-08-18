侯提都更三箭 升級三環六線

2018年08月18日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜17日舉行政策說明會宣示捷運都更、行政區主幹道沿線都更與危老都更等「都更三箭」，並在三環三線基礎上加入五股泰山輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌延伸八里線，推出「三環六線」，捷運打通都市血脈，再以都更填充血肉，甚至面對都更困境，他更強調「必要時，首長要親自跳下來解決」。

選戰倒數破百，侯友宜17日在新北市黨部發表捷運政見，新北市藍營現任議員、參選人幾乎都到場，侯友宜強調，未來有政策構想，都會先向議員報告討論，案子進議會後，希望能全力支持。

侯友宜說，三環三線絕對不夠，在他任內還要再做五股泰山輕軌、深坑輕軌與淡海輕軌八里延伸線，輕鬆連接雙北，更要串聯產業，「三環六線」才是他要做的。侯友宜說，過去因公安拆了很多違建，但他要用捷運帶動城市發展（TOD），讓捷運成為新北市的都市計畫核心，提高捷運站點周邊的生活與商業機能，「侯友宜不只會拆厝，也會起厝」。

侯友宜說，新北市是北北基桃的「核心肌群」，捷運交通建設血路通了，再透過建構微血管Youbike、公車路網等，從內環、中環到外環逐步建設，筋骨通了「老人就能跑得像飛的」，城市年輕化，就能跟北市並駕齊驅。

侯友宜更指出，現在新埔、永春捷運站的連開宅，只注重通勤、通學是很狹隘看法，捷運共構思維下，捷運場站應帶來大量經濟活動，要有賣場、商店街，場站範圍步行5到10分鐘內才是要大幅度都更，不僅降低使用私人運具，還能減少空汙，自然可改變城市風貌。侯友宜強調，交通主要幹道是面子，主要幹道一定要做到「顧面子、要裡子」，透過「提升基準容積」拉高改建效能，更要保障原有生活空間，並透過都市環境整建，讓建築美觀又安全。

「死了人以後才來解決問題，這是一個不負責任的政府；死了人以後還不能解決問題，這是一個無能的政府。」侯以台南、花蓮、日本阪神大地震為例，強調不能只有居住正義，更要居住安全、公共安全，未來會從防災角度，從寬認定危老建築，一併建設高齡宜居城市。

都更容易遇到整合不易或釘子戶問題，侯友宜強調，必要時候首長要親自跳下來解決個案。

(中國時報)