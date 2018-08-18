胡志強讚盧秀燕 能讓藍天再現

2018年08月18日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

前台中市長胡志強17日在台中市水湳市場，為國民黨台中市長參選人盧秀燕拉票，並宣傳反空汙、反深澳、反核食3項公投。胡志強強調，這3項公投案有關民眾生活，國民黨是重視民生的政黨，盧秀燕是打擊空汙健將，一定能讓「藍天再現」。

前總統馬英九、胡志強、立委江啟臣及顏寬恒昨均到場為盧秀燕輔選，盧秀燕到每攤都90度鞠躬，民眾爭相拍照握手，攤商送粽子祝「包中」，還有103歲及93歲人瑞奶奶拉著馬英九的手，場面相當熱絡。

台中市長選舉有機會綠地變藍天？胡志強表示，現在大家對民進黨不滿意，但對國民黨不了解，要進一步靠著盧秀燕、議員、里長深入基層宣導。

反空汙公投發起人盧秀燕強調，透過公投連署，對政府燒煤發電殘害健康表達意見，展現人民希望用健康方式發電的態度。

對此，台中市新聞局長卓冠廷強調，發電汙染改善空汙應從減煤著手，而非減電，市府推動空汙防制措施，期待盧委員能拋開政黨之私，為改善空汙盡心力。

針對日前蔡英文總統「路過」洛杉磯的85度C買咖啡，引發風暴，馬英九表示，85度C是無辜的，「我想，總統要到他的店，開店的人都很開心，不論是誰來！」

胡志強也指出，85度C是台中市的產業，他對85度C很熟悉，從不介入政治，更沒有支持台獨，很正派的企業，不相信賣1杯咖啡就會變成台獨，希望兩岸朋友們繼續支持85度C。

(中國時報)