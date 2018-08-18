發票六獎 增91萬個中獎機會

2018年08月18日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

財政部宣布，今年下半年統一發票對獎組數將加碼，2018年度7-8月、9-10月、11-12月統一發票200元的中獎組數，將加碼為3組！據財政部估算，大約可增加91萬個中獎機會。另外，雲端發票專屬2000元獎，也將由1萬組調增為1.5萬組。財政部長蘇建榮同時透露，二次稅改「名模條款」，差旅費、交通費有望列入薪資所得核實減除項目。

蘇建榮昨日率隊到中部進行考察，記者會上宣布，今年下半年3次統一發票對獎，六獎200元的中獎組數確定加碼，雲端發票2000元獎也同步再加5000組。

財政部說明，統一發票每期開出特別獎1組，至於特獎，以及頭獎至六獎的中獎組數多寡，則是依據當年度可供發獎的獎金預算，和獎金兌領情形推估；而2018年度可供發獎的獎金經費，經估算，除可維持開出特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組，及雲端發票專屬百萬元獎15組，且還足夠支應7-8月、9-10月及11-12月期統一發票六獎中獎組數增開至3組，以及雲端發票專屬2000元獎，由1萬組調增為1.5萬組。

據財政部估算，每調增1組統一發票六獎的中獎組數，約可增加91.3萬個中獎機會，加到每期增開3組六獎後，可再增加274萬個中獎機會。

同時，蘇建榮也於記者會中透露二次稅改新進展。在所得稅扣除額稅改的最新進度上，「名模條款」部分，包括差旅費，和「兩工作地點間」的交通費，都有望列入薪資所得特定費用核實減除。

此外，蘇建榮指出，長照納入扣除額各界都有共識，但「長照保險扣除額」較有疑義。所得稅扣除額稅改相關草案，將按照原定排程，預計在9月底、10月初送到政院，最快10月中送立法院。

(中國時報)