業者：修法增值夜人力 不如裝監視器

衛生福利部台北醫院火警，造成重大傷亡，也燒出消防法規不足的問題。圖為當時醫院人員拿著掃把清除積水，處理善後。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

衛福部立台北醫院護理之家大火，當天清晨僅有3人值班，事發時卻要緊急協助30多位住民逃生，引發人力建置不足的質疑，衛福部說，日後可檢討修正大夜班人力相關設置標準，不過，護理之家經營者認為搞錯重點，強調值夜人力不等於救災人力，應由平時加強演練應變及增強設備著手，建議住房內可設置監視器，一旦發生意外事件，可第一時間做出反應。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，依目前護理之家人力的設置標準，照服員須達1:5，護理人員則為1:15，但因住民進出變動大，所以另有動態人力，即兩者合併計算達1:15即可。

蔡淑鳳說，發生火警當天凌晨，共有3人值班，即2名照護人員，1名護理師，意外發生時共有32名助理，人力完全符合動態人力比例，但不排除討論是否需要增加夜間的值班人力、幫助疏散。

不過，台灣長期照顧發展協會全聯會榮譽理事長吳宗頂表示，照護人力並非救災人力，兩者不能畫上等號，一位護理人員只有兩隻手，2、3才能抬得動1位住民，需要多少人？而這些增加的人力成本，要由社會還是家屬負擔等都是問題。

台中長瑞護理之家院長蕭玉霜表示，目前設置標準規定的人力是足夠的，重要的是平時演練的落實，依規定護理之家一年要做1次複合性的災害演練及2次的火災演練，照護人員可以不斷演練，如何將住民在最短時間移置避難空間待援及防火門確實關閉等，讓有限人力在緊急狀況發生時能發揮最大功能。

吳宗頂強調，沒有人願意意外事件發生，但防患於未然很重要，如電線不能用捲的，平時易走火的細小電線一定要換，不要為了省小錢忽略安全；他建議，在照顧機構住房內加裝監視器，一旦有狀況照護人員可以立即反應，但相關單位認為有侵犯隱私疑慮而未能推動，事實上一些設備的增進，可以補強人力，而非一味去想增加人手。

(中國時報)

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