新聞透視－法規過時、紙上操練 誰讓悲劇一再重演

2018年08月18日 04:10 中國時報 鄭郁蓁

台北醫院護理之家一把惡火，不幸帶走13條人命，造成13個家庭破碎，甚至更多的傷者都還未醒來。如果連全台數一數二的部立醫院護理之家，消防硬體設備都這麼不堪一擊，那麼遑論其他民間長照機構能有多安全？國內老齡人口每年倍數增加，長照機構需求只會越來越多，主管機關衛福部應該痛定思痛，透過這次陣痛，領頭改善，和消防團隊齊力合作，勿再只是一味拿出評鑑演練的紙上成績，來搪塞媒體和弱勢的長輩。

台北醫院這把惡火過後，當各界忙著究責、尋找原因之時，卻只看見醫療單位和消防兩單位相互指責，互嗆矛頭。消防單位直指衛福部的評鑑演練不科學，把演練當演戲；衛福部次長薛瑞元則對著媒體一再澄清：「一切合法、評鑑時通通合格」，甚至對於延遲通報之說回嗆：「通報時間沒有一定標準」。

然而「合法，不等於合理！」第一線救災工作者外界絕對是難以苛責，但看7年來，暗夜大火帶走40條人命，長照機構的大火一把接著一把燒，可見相關建築、消防法規已經過時，衛福部不能再拿有評鑑、有加強情境演練等說詞，做為每次火警後檢討的「答案」，不合時的規定，是時候該重新檢視、修正了。

此外，住在長照機構的住民，絕大多數都是行動不便，需要各式設備才得以維生，一旦發生火警等相關意外，只能躺在床上等待救援，這群弱勢中的弱勢住民，需要的保護措施絕對和一般公共醫療設施不同，只有醫療單位和消防單位更多的密切合作，以科學化的專業意見來設計機構，才能真正解決問題，

台灣老化速度太快，如果政府還沒準備好，就應盡速亡羊補牢，以更務實、更長遠的眼光來全面改善機構設施，不要再拿不知道成效在哪裡的評鑑和不科學化的防災演練來面對一次又一次的大火檢討，如此只會悲劇一再重演。

(中國時報)