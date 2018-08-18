工資雙漲 業者苦撐負擔不小

2018年08月18日 04:10 中國時報 李宜秦 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

基本工資審議會前日召開，將基本工資從月薪2萬2000元調至2萬3100元、時薪從140元調至150元，有資方認為人事成本調高後，物價恐會又再上漲，消基會表示，為了預防物價波動，政府應該預先有所因應，否則可能又再重蹈覆轍一例一休後萬物齊漲的慘狀，苦了消費者。

不過行政院長賴清德昨表示不同看法，他說主計總處已經將資料計算出來，這波加薪對經濟成長率貢獻是0.06％，對於物價波動的消費者物價指數（CPI）影響是0.04％，尚屬輕微，與過去調幅經驗來看，不至於對物價造成很大的波動。

消基會董事長游開雄則指出，自一例一休上路後，許多業者因不堪負荷人力成本而調漲物價，這次又再調漲基本工資，政府應該事先做因應措施，避免又再出現萬物齊漲的狀況，仍是苦了消費者。

茶飲業者則坦言，大家都是小本經營，人事成本占了很大部分。茶湯會總經理特助蘇鈺芝表示，漲價議題，對手搖杯業者來說的確負擔不小。

歇腳亭隸屬的聯發餐飲發言人侯升偉表示，時薪調漲約增加5%的成本，對企業來說雖然還好，但不知上游食材供應商的成本負擔，恐怕也會間接影響產品售價，仍需長期觀察。

丹堤咖啡發言人徐恆鈞指出，丹堤的計時員工占了3分之2，約有200多人，在去年有陸續在6家門市導入自助點餐機，希望長期下來能減少人力配置，但1台點餐機也要價10幾萬元，取代效益目前還不明顯。

開發智慧自動化飲料門市「知冬夏」總經理葉棋揚說，看準少子化趨勢，早該減少手搖杯門市人員配置，他開設的自動化飲料門市，平常只聘請1名員工操作，也受到歐美國家歡迎，希望台灣手搖杯業者也能漸加強自動化設備。量販店則表示，會根據法規執行，若人事成本增加會自行吸收，不會趁此漲價，因為「太競爭了，不可能漲」。

游開雄建議，政府要在明年實施調漲基本工資前，事前與各產業公會代表溝通與協調。公平會副主委彭紹瑾回應，公平會的「防治人為操作物價專案小組」都有持續關注物價波動情況，未來更會加強注意。

(中國時報)