侵蝕利潤較大 餐飲業最吃虧

2018年08月18日 04:10 中國時報 王玉樹 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

基本工資昨敲定調漲，尤其時薪從140元增加到150元，衝擊雇用時薪人員行業。經濟部次長龔明鑫指出，經濟部做了模擬，調漲對服務業與小型商家衝擊較大，尤以餐飲業影響會稍微較大，估計其利潤率影響（減少）約0.24個百分點，但龔強調：「好在餐飲業利潤率在百分之11以上。」。至於物價影響，他講得比較保守，認為工資調漲對業者利潤侵蝕還是有限，經部會密切觀察。

龔明鑫表示根據該部模擬，基本工資調漲後影響業界總成本大概200億出頭，這與勞動部估算差不多。

他進一步指出，有些商家會透過連鎖加盟，或是線上服務去節省成本，但如果小型商家這兩樣都沒有，未來的競爭確實會有挑戰。對此經部會構思對小型商家輔導方案，協助它們轉型。

而對於基本工資月薪及時薪雙漲，工商團體仍憂心忡忡，工總祕書長蔡練生表示，企業獲利能調薪的餅就是那麼大，基本工資調漲後，必須優先增加基本工資支出，一般勞工不但無法加薪，還要面對基本工資調漲後，物價可能上漲，「後果還是全民承受。」

蔡練生表示，目前領基本工資者大部分是外勞，基本工資年年漲，等於保障外勞年年加薪5%，本勞反而因此無法加薪，甚至雇主還為了降低人事成本，減少聘僱人力，或縮短營業時間，導致勞工所得變少，「這不是危言聳聽，南韓已經發生。」

(中國時報)