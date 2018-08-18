江翠新生活 租得起就買得起

板橋江翠重劃區水岸景觀美麗，建商搶進，推案熱絡。（興富發建設提供）

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中國時報
／台北報導
圖為江翠重劃區建案興富發大悅接待中心，工作人員向民眾介紹建案。（趙雙傑攝）
板橋江翠北側重劃區建案
左起為江翠知名建案：國泰朋、江匯LIFE、遠雄江翠。（趙雙傑攝）

以讓利超殺價格打響名號，在新北預售市場搶占一片天的板橋江翠北側重劃區近期鄰近華江橋、台北這一端的DE區，分別有茂德、國美、國建、遠雄等建商大舉推案，個案特色各有不同。

如茂德「江匯Life」打出「租得起就買得起」策略，降低首購族購屋門檻；國建、國美、遠雄等則紛紛祭出低建蔽率、森林宅或擁有社區私密日式庭園等訴求，讓購屋族除享受鄰近河濱公園的休閒機能，回到社區映入簾的綠意，也可有效減緩身心壓力。

甲山林總經理張境在表示，江翠北側D、E區，近期推案熱絡，主打水岸宅，計有國美、國建等大型品牌建商搶進，區內個案除與台北市僅一橋之隔，距離捷運站步行距離也多在8至10分鐘可到達範圍。

每坪單價約45至50萬

新案可分兩大特色：首先荷包有限，尚未存滿購屋第一桶金的購屋族，可選擇強打「租得起就買得起」新案，如「江匯Life」。目前在潛銷階段的「江匯Life」每坪單價約45至50萬，除打出880萬買2至3房，全案訂簽支付約10％，另因應客戶需求提供10％、3至5年無息優惠公司貸，這方案搭配銀行給予首購族3至5年寬限期下，可大大降低首購族付款負擔。

這與同樣在江翠北側、但位於AB區的「興富發大」的挺青年超殺方案有異曲同工之妙。「興富發大」專案李侑蓁說，年輕人要存第一桶金很辛苦，只好一直讓房東賺租金，這是逼不得已選擇，為此該案打出訂簽開只要29萬元優惠。

付款方式為訂簽開加工程款10％（29萬訂簽開及36期工程款）、貸款85％，以及公司貸5％。以1200萬元（含車位）的總價為例，付完29萬後，每期工程款約2.5萬元，另有優惠公司貸、分36期清償，可選擇與工程款一起付，或是交屋後付，讓每月支付金額壓在2至3萬元左右。

森林宅、水岸宅吸睛

口袋夠深的購屋族，也可選擇主打水岸第一排、享大庭園，單價較高的品牌建商建案。

「國泰朋」張姓專案指出，全案採低建蔽開發，856坪基地中，建築物占地僅2百餘坪，其他空地廣植林木，也因此號稱「森林宅」。至於總銷20億的「遠雄江翠」也為臨河第一排水岸景觀宅，平均成交價落在每坪50萬左右。

專案陳信宏指出，「遠雄江翠」除有戶數少利基，另有450坪大綠地的開放空間，以及社區獨享的私有日式庭園，從潛銷至正式進場，已熱銷售近8成。

(中國時報)

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