北市換屋族出手 新北首購勢力擴張

2018年08月18日 04:10 中國時報 （筆者為永慶房屋業管部資深經理謝志傑）

房市自2014年高點反轉向下後，投機客淡出市場，加上2016年房地合一上路，短期投資利基消失，房市由剛性需求撐盤，市場上幾乎只剩首購、換屋自住客，近2年在經濟持續復甦的狀況下，部分長期置產的客戶有回流跡象，但整體而言，房市仍以自住市場為主。

觀察2014年房市高點與近期購屋客群發現，新北市首購族從過去占比約35％左右，今年已成長至46％，接近5成，顯見新北市購屋客群以首購為大宗；至於台北市，首購族占比由29％小幅增加至32％左右，但換屋族群則明顯由32％增加至39％，由此可見目前台北市房市以換屋族為主力。

雙北市房市已經歷一波修正，但台北房價相較於新北仍相對昂貴，對於部分首購族而言，依然只可遠觀，因此，新北成為首購族購屋的首選，換屋族因原本就擁有房產，資金準備相對較充裕，可購屋的總價相對較高，當房價明顯修正後，台北將是購置房產優先選擇的都會區。

觀察台北首購族偏好的區域可發現，以房價相對親民的市郊區為主，像是文山區、內湖區與士林區，但房價有感修正後，不少首購族也選擇進駐中山區，主要是中山區住宅產品多元，從套房到3房、甚至4房以上應有盡有，能挑選符合自身需求的房子。

首購族若選擇進駐新北，板橋、中和與新店吸睛程度最高，不僅商圈發展成熟、區域內生活機能完整，交通路網四通八達，成為購屋首選。對於第一次購屋的首購族群而言，「地段」仍是保值不敗法則，若能力許可，當然希望往市中心、精華地段移動。

至於首購族該如何選擇購屋地段呢？建議若有預算考量，不妨先關注捷運周邊，挑選房價相對便宜的站點，除節省通勤時間外，還有生活機能加持，捷運周邊住宅也有抗跌、保值等優點。

在台北地區，首購族仍青睞總價1000至2000萬元左右的房屋，只是過去因房價高漲，多會退而求其次，先考慮無電梯公寓，但房價走跌後，目前購置電梯大樓的比重有明顯成長。至於新北，首購族多會優先選擇總價1000萬元以下產品，以電梯大樓為主力。

(中國時報)