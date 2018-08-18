河景 品牌建案 加分

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中國時報
／台北報導

板橋江翠北側重劃區近來新問世的個案出現兩極化！《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，該區前年底首件個案以每坪40萬出頭的低價搶市，震撼市場，但隨著今年陸續有品牌建商加入推案，讓區內各案特色出現極端的差異化。

何世昌指出，為迎合首購族需求，區內有些建案15坪左右就可設計為2房，但今年陸續出現為換屋族設計產品，放大至50坪以上的大3房或4房。

當初以讓利風一炮而紅，至今區內仍有不少每坪成交均價在42、43萬元即可入手產品，但新進品牌建商，有的成交價已拉至近50萬元，甚至超出50萬元。如何聰明選屋？何世昌建議，須先視購屋預算而定，若是手中現金不多的年輕族群，當然以價格好入手為主，但若能有河岸景觀加持，將來房價相對有支撐；若口袋夠深，買進品牌建商建案，未來也更具保值性。

江翠北側重劃區位於大漢溪及新店溪交界處，呈現L型的狹長狀，面積達82公頃，沿河岸開闢，近華翠橋、萬板橋、華江橋、大漢橋及新海橋等5座橋樑，還有新北環快、台64線等2條快速道路，聯外交通便捷。

在捷運方面D、E、F區距離板南線江子翠站相對較近外，未來捷運環狀線通車後，其新埔民生站將可有效提升C、D等區內的通勤族對外交通便利性。至於AB區雖然距離捷運站較遠，但有307公車總站，鄰近中正路商圈及435藝文特區，且也是距離新板特區最近區塊。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，與新店央北重劃區不同的是，江翠北側屬帶狀重劃區，各區特色不同，整體來說，除享有大面積河濱公園、河岸美景，距離台北市僅一橋之隔，但生活機能，主要還依賴緊鄰的舊商圈為主。

曾敬德說，由於過去板橋除新板特區外，已很久沒有重劃區的供給，所以江翠北側重劃區在市場上蠻受購屋人歡迎。

(中國時報)

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