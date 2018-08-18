居家創意fu－五彩石＋陰陽水 西南方添好運

中元節將屆，風水專家建議普渡保平安，同時找出居家旺位改善布置，祈求好運。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

中元節將至，家家戶戶把握周末準備豐富供品、普渡用意是「普結善緣、渡化孤魂」以確保居家平安；易經風水顧問陶文表示，普渡秉持慈悲為懷、心存善念最重要，除祭祀鬼魂外、消災解厄外，善用風水學，於居家的西南方擺放陰陽水的透明水缸、放入五彩石、黃金葛與6個1元硬幣，不僅能旺財還能添好運。

陶文解釋，今年農曆七月是庚申月，是今年最吉利的月份，12年才會遇到一次，適合更換工作或心情、人生重新出發，對於想旺財開運的民眾，不妨在今(18)日上午9至11點或下午3至5點，於主氣場西南方位，擺放陰陽水(礦泉水與冷開水混合)的透明水缸，水缸不必太大，但造型要肚大收口、荷葉邊，綁上紅色緞帶更美觀喜氣。

對於普渡禮節，陶文認為，供品即使是素食、罐頭、餅乾也無妨，誠心誠意祈求平安最重要；但須特別注意的是，千萬不能在家裡或陽台普渡，也不能有邀請、祝禱等動作，避免招來鬼魂、影響居家安寧。

陶文建議，普渡要在社區大門外、面朝天空拜拜才正確，並在桌子前方準備臉盆、毛巾、梳子、鏡子，代表禮貌，最方便是跟著社區、大樓一起普渡保平安。

普渡拜水果則有技巧，愛買公關經理王佳慧表示，香蕉、李子、梨子有「招你來」的意思，傳統習俗上應避免使用，目前量產的甜橙、甜桃、蘋果、櫻桃等，都是不錯選擇。

為方便上班族準備供品，家樂福公關經理林夢紹表示，網路購買應有盡有的中元澎湃祈福箱最方便，拜拜要用的泡麵、油品、罐頭、飲料統統都有，價格通常在1000元左右；對於想搶便宜的民眾，除看DM買下殺最多的商品外，周末全省家樂福還有滿2000元、打9折的活動，供品、日用品不妨一次購足。

(中國時報)

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