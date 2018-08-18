亞運》584位選手準備好了 最大團拚最多金

2018年08月18日 04:11 中國時報 黃邱倫 、 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

印尼當局在亞運期間，部署1萬名軍警負責維安。不過國際特赦組織指控，印尼警方過度使用武力。（法新社）

2018年雅加達巨港亞運會將於18日晚上8點揭幕，中華代表團組成史上最大參賽團，光是選手就有584人，預定參加42個運動種類賽事，當中又以田徑31人參賽最多。體育署希望本屆成績能超越上屆10金。

超越10金 基本目標

18日開幕時中華代表團進場排序將依「奧會模式」慣例，以英文字母T做為排序依據，在45個參賽國家中排在第35位入場。由於亞、奧運的進場排序，多半以主辦國文字的字首做為排序依據，而印尼文字是採取英文字母拼音，亞運籌備會表示，中華台北的英文名稱雖是Chinese Taipei，不過簡稱是使用TPE，因此將會以T字頭做為排序標準。

開幕典禮將由女子舉重名將郭婞淳擔任中華代表團的掌旗官，她在去年台北世大運以破世界紀錄的絕佳成績奪得金牌，本屆亞運同樣是奪金熱門人選（舉重江念欣傷退），也是中華代表團最看重的一面金牌。

此外，由世界球后戴資穎及名將周天成領軍的羽球隊，也有機會瞄準1至2金，網球詹詠然和詹皓晴姊妹檔的女雙也可望揚威。

田徑大軍 備受期待

田徑場自從1966年吳阿民鐵人三項之後，台灣男子選手已有52年沒能在亞運會上拿到金牌，本屆男子標槍鄭兆村和黃士峰是雙保險，男子楊俊瀚以及男子400接力也具有力拚王位的潛力。

射擊19歲小將林穎欣在世錦賽女子50公尺手槍異軍突起奪金、體操李智凱在鞍馬的無敵「湯馬士迴旋」、女子射箭團隊、滑輪溜冰楊合貞、克拉術楊憲慈與李宛庭都有機會站上頒獎台。

印尼臨時從越南胡志明市手中接下承辦權，雖然各場館都已逐漸完工，但混亂的交通卻始終無解，從早到晚的車水馬龍成為各參賽國家選手的夢魘，光是短短的十多分選手村到比賽場的車程，就有可能會在路上塞了1個小時，因此中華代表團才趕緊在賽場外的飯店訂了10間家庭式套房，免了選手的舟車勞頓之苦。

恐攻陰霾 盛會隱憂

然而印尼還是壟罩在恐攻陰霾下，當局部署10萬名軍警為維安把關。國際特赦組織昨天指控，在亞運前夕的清剿行動中，警方槍殺31名街頭微罪罪犯，過度使用武力「沒有必要」。印尼警方則態度強硬，稱一切都是為了反恐、保護選手和觀光客安全。

國際特赦組織指控「主辦國際體壇盛事，絕不能以放棄人權為代價。」呼籲當局停止殺戮。針對指控，印尼國家警察局長提托並未表達歉意，更稱「如果罪犯反擊，那麼不要猶豫，幹掉他們。」

(中國時報)