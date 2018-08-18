亞運》郭婞淳發豪語 1分鐘決勝負

郭婞淳將擔任雅加達巨港亞運中華代表團掌旗官。（翻攝自郭婞淳臉書）

友善列印
中國時報
／雅加達報導

哪裡跌倒就要從哪裡站起來！去年台北世大運用世界紀錄舉起台灣一片天的舉重女將郭婞淳，將在18日的亞運開幕典禮擔任掌旗官，也將在24日的舉重賽場為國爭光，並報4年前失敗之仇。

郭婞淳日前在個人臉書上寫著，「11年來日復一日的訓練，7年國家隊的戰袍，4年前的遺憾，都將在雅加達的舉重台上用1分鐘決勝負，場上的每1秒鐘，我們一定會拚盡全力，把最好的自己表現出來！」

談起郭婞淳的舉重路，可說是因緣際會，就讀台東寶桑國中時，面對運動生涯的最大轉捩點，當時她喜歡田徑卻討厭舉重，但國三那年代表學校參賽，無緣拿下接力賽金牌，卻在隔天的舉重場上奪得冠軍，就像是命中註定般，她決定用一生選擇舉重路。

2013年，不到20歲的郭婞淳，接連摘下亞錦賽、世大運、東亞運與世錦賽等大賽冠軍，正當聲勢如日中天的她，卻在仁川亞運前訓練不慎嚴重受傷，最終無緣獎牌，好不容易再站起來挑戰里約奧運，卻又遭到兩位泰國選手的夾擊，最終僅帶回銅牌。

郭婞淳的舉重路經過了初期的輝煌，然後受傷跌入谷底，接著又在亞運與奧運賽場上嘗到失敗挫折的苦果，但她並沒有因此被擊倒，反而在台北世大運拿下女子58公斤級金牌，更打破挺舉世界紀錄。如今，她將再一次挑戰亞運，奪金當然是目標，但她更想挑戰世界紀錄。

「我想顛覆大家對舉重的想法！」郭婞淳希望改變許多人對舉重的刻板印象，「我希望舉起大重量時，可以很輕鬆、很舒服地去完成，舉重也可以是一項賞心悅目的競技運動。

(中國時報)

亞運》584位選手準備好了 最大團… 亞運》場館不設防 維安令人捏把…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。