亞運》郭婞淳發豪語 1分鐘決勝負

2018年08月18日 04:11 中國時報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

哪裡跌倒就要從哪裡站起來！去年台北世大運用世界紀錄舉起台灣一片天的舉重女將郭婞淳，將在18日的亞運開幕典禮擔任掌旗官，也將在24日的舉重賽場為國爭光，並報4年前失敗之仇。

郭婞淳日前在個人臉書上寫著，「11年來日復一日的訓練，7年國家隊的戰袍，4年前的遺憾，都將在雅加達的舉重台上用1分鐘決勝負，場上的每1秒鐘，我們一定會拚盡全力，把最好的自己表現出來！」

談起郭婞淳的舉重路，可說是因緣際會，就讀台東寶桑國中時，面對運動生涯的最大轉捩點，當時她喜歡田徑卻討厭舉重，但國三那年代表學校參賽，無緣拿下接力賽金牌，卻在隔天的舉重場上奪得冠軍，就像是命中註定般，她決定用一生選擇舉重路。

2013年，不到20歲的郭婞淳，接連摘下亞錦賽、世大運、東亞運與世錦賽等大賽冠軍，正當聲勢如日中天的她，卻在仁川亞運前訓練不慎嚴重受傷，最終無緣獎牌，好不容易再站起來挑戰里約奧運，卻又遭到兩位泰國選手的夾擊，最終僅帶回銅牌。

郭婞淳的舉重路經過了初期的輝煌，然後受傷跌入谷底，接著又在亞運與奧運賽場上嘗到失敗挫折的苦果，但她並沒有因此被擊倒，反而在台北世大運拿下女子58公斤級金牌，更打破挺舉世界紀錄。如今，她將再一次挑戰亞運，奪金當然是目標，但她更想挑戰世界紀錄。

「我想顛覆大家對舉重的想法！」郭婞淳希望改變許多人對舉重的刻板印象，「我希望舉起大重量時，可以很輕鬆、很舒服地去完成，舉重也可以是一項賞心悅目的競技運動。

(中國時報)