亞運》場館不設防 維安令人捏把汗

亞運棒球場全壘打牆沒有網子，只有中央黑布幕有鐵網保護攝影師。（陳志祥攝）

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中國時報
／雅加達報導

雅加達巨港亞運會因主辦國太久沒有舉辦亞運而顯得經驗不足，場館動線與管理並不理想，加上和善的民族性，進出尚未開放的場館「如入無人之境」，本屆亞運能夠順舉行到閉幕而不出亂，真是上天保佑。

國內媒體昨天嘗試從主場館所在地的雅加達第一賽區的新聞中心，徒步經過主運動場再穿越整個運動園區，到達「半完工」狀態的棒球場，過程宛如一場「歷險記」，走出管制的園區再從另一個管制的入口進入，通暢無比，這在較嚴謹的大型賽會是不可能出現。

雅加達主運動場是今天開幕典禮的場所，至少有7條道路呈輻射狀通到主運動場，雖然每條道路都有軍警人員駐守，主運動場也被柵欄包圍，看似密不透風，實際不然，因為每條道路之間是隔著花圃，「路是自己走出來的」，擋不住有心人穿梭。

而且圍住主運動場的柵欄也都有通道，有幾個通道被帳蓬擋住，不過，帳蓬旁的花圃也被走出一個小通路，就算小通道是一道矮牆，只要走上去再跳下矮牆並不困難；而棒球場在運動園區西南邊，主要入口是在園區外的大馬路，但是只要亮出記者證，仍舊可從沒有開放的入口進入。

亞運棒球場大門沒有封鎖，只以2條黃色膠帶拉起封鎖線，無人看管，只要身體一鑽就進去了，接近棒球場也沒有工作人員攔人，映入眼廉就是三壘側牛棚，這個牛棚在戶外，剛好與觀眾成了「互動區」，觀眾可以圍觀投手練球，毫無阻攔。

拍完照片、逛完球場內、外，還是沒有遭到攔阻，台灣的媒體逛累了才結束這趟歷險記，再從另外不同道路走回新聞中心。這就是雅加達亞運場館的管制，鬆散到了極致，比賽期間沒有問出題實屬幸運。

(中國時報)

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