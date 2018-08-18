亞運》小戴領軍 嚴防泰國攔路

2018年08月18日 04:11 中國時報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

背負奪牌以及奪金重任的羽球代表隊，男團籤運佳，女團8強賽可能會碰到強敵泰國，總教練張政雄表示，此役五五波，中華隊在第一女單戴資穎以及第一女雙佔有優勢，想要拿到勝利的關鍵點在於第二女單李佳馨或是許雅晴的身上。

羽球男團上屆亞運奪得銅牌，因此本屆被列在種子席，首戰輪空，直接在8強賽迎戰實力薄弱的巴基斯坦與尼泊爾勝方，只要順利闖過這一道關卡就能闖進4強，不但能追平上屆銅牌，還有機會更上層樓。

不過在晉級4強準決賽之後，可能遭遇籤表上半部實力最強的中國大陸隊，即便苦戰難免，但在周天成、王子維以及雙麟領軍下還有一搏機會。

周天成說，雖然籤運不錯，但自身還是要保持好良好狀態，絕對不能輕視任何對手，也唯有如此方能克敵致勝。去年台北世大運男單金牌王子維則靦腆的說，目前狀況不錯，這幾天練習的成效也頗佳，很期待比賽來臨，期許能超越上屆成績。

由戴資穎領軍的女團，首輪遭遇巴基斯坦，如無意外可以順利過關，次輪將碰上今年優霸盃亞軍泰國隊，將有一番苦戰。張政雄強調，女團的關鍵戰役就在8強賽，決定勝負的人就在第二點單打，如果佳馨或是雅晴能把握住這一點，就很有機會闖進4強。

男雙陳宏麟表示，場館上空的風勢頗強，掌握度必須更加細膩才行，否則很有可能出現意外。

(中國時報)