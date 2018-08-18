遠雄發言人酒駕 10萬換緩起訴

2018年08月18日 04:10 中國時報 張孝義 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

名人酒駕下場比一比

遠雄集團發言人楊舜欽本月9日聚餐酒後駕車行駛快速道路，被警方攔檢，酒測值達1.07，被依公共危險罪嫌移送台北地檢署，因楊沒有前科，到案後態度良好，北檢17日諭令楊繳交公庫10萬元，並給予緩起訴1年。但網友批評酒駕零容忍還可緩起訴，質疑要等撞死人才起訴嗎？

遠雄集團創辦人趙藤雄因涉及多起刑事案件，每次到法院出庭，楊舜欽都隨侍在側，陪老闆面對媒體詢問。遠雄與台北市政府間的大巨蛋爭議，楊舜欽以發言人的角色與媒體周旋，在第一線替公司擋子彈。

多次替遠雄擋子彈

由於楊在遠雄負責媒體公關事務，應酬相較集團內其他幹部多，餐敘時難免飲酒，據楊的友人表示，楊舜欽的酒品、酒量都不錯，以往酒後都是搭計程車，且不忘提醒友人「酒後不開車」，所以楊會酒駕讓朋友們頗感意外。

楊是在8月9日晚間，聚餐席間飲用威士忌，楊在酒後自駕行經信義快速道路前往木柵，在下萬芳交流道時被警方攔查，酒測值達1.07。

警方將楊移送北檢，楊向內勤檢察官表示自己酒駕的行為很不對，造成社會困擾，並保證未來不會再犯；檢方以他過去沒有前科，且態度良好深具悔意，所以諭令楊繳交公庫10萬元後將他緩起訴處分1年。

深具悔意 輕判放過

近年酒駕經強力取締，雖查獲及移送件數都有下降，但移送法辦件數仍維持在每年6萬多件，顯然心存僥倖者居多，尤其名人或政治人物知法犯法，更加突顯問題的嚴重性。

(中國時報)