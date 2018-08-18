七夕悲劇 男駕車載子墜海雙亡

2018年08月18日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

17日七夕情人節，但新竹市卻傳出男子疑與同居女友爭吵後，載著兩人的4歲兒子墜海尋短雙亡悲劇！

警方調查，新竹市消防局昨晚7點接獲報案，指南寮漁港直銷中心後方碼頭有自小客車墜海意外，消防局立即派出潛水人員下海打撈，半小時後在車內發現1名年約40歲男子與1名年約4歲男童，均已無生命跡象，救護人員仍將2人分送醫院急救，最後仍回天乏術。

據目擊者表示，昨晚7點左右突有1輛轎車加速往碼頭底衝，最後直接衝過安全島落海。

警方由車追人，發現車主是家住新竹縣竹北地區的34歲大陸籍陳姓女子，消防人員一度擔心陳女也在車內跟著落海，因此再度下水進行大規模搜救，直到警方連絡上陳女，才鬆了一口氣。

陳女被通知到案後表示，田姓死者是她的同居人，平日在工廠上班，自己目前無業，男童是兩人未婚生下的孩子，這幾天兩人又見面，只不過發生多次激烈爭吵，陳女甚至還聲請保護令。

昨田男帶著兒子、駕駛登記在陳女名下的新車出門，她也不知男友去哪裡，直到晚間接到警方電話，她才知發生大事，到醫院指認愛子遺體時，哭得肝腸寸斷。

警方鑑識人員則指出，車子在下沉、海水湧入車內後，才慢慢溺斃，至於男子是否飲酒與精神狀態，以及男童死前是否先遭餵食安眠藥或意識是否清醒，尚待檢警進一步解剖相驗。

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(中國時報)