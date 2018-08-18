七夕悲劇 男駕車載子墜海雙亡

友善列印
中國時報
／竹市報導

17日七夕情人節，但新竹市卻傳出男子疑與同居女友爭吵後，載著兩人的4歲兒子墜海尋短雙亡悲劇！

警方調查，新竹市消防局昨晚7點接獲報案，指南寮漁港直銷中心後方碼頭有自小客車墜海意外，消防局立即派出潛水人員下海打撈，半小時後在車內發現1名年約40歲男子與1名年約4歲男童，均已無生命跡象，救護人員仍將2人分送醫院急救，最後仍回天乏術。

據目擊者表示，昨晚7點左右突有1輛轎車加速往碼頭底衝，最後直接衝過安全島落海。

警方由車追人，發現車主是家住新竹縣竹北地區的34歲大陸籍陳姓女子，消防人員一度擔心陳女也在車內跟著落海，因此再度下水進行大規模搜救，直到警方連絡上陳女，才鬆了一口氣。

陳女被通知到案後表示，田姓死者是她的同居人，平日在工廠上班，自己目前無業，男童是兩人未婚生下的孩子，這幾天兩人又見面，只不過發生多次激烈爭吵，陳女甚至還聲請保護令。

昨田男帶著兒子、駕駛登記在陳女名下的新車出門，她也不知男友去哪裡，直到晚間接到警方電話，她才知發生大事，到醫院指認愛子遺體時，哭得肝腸寸斷。

警方鑑識人員則指出，車子在下沉、海水湧入車內後，才慢慢溺斃，至於男子是否飲酒與精神狀態，以及男童死前是否先遭餵食安眠藥或意識是否清醒，尚待檢警進一步解剖相驗。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

新聞透視－落實酒駕零容忍 不該…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。