安倍若連任首相 可望10月23訪陸

2018年08月18日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京17日電 ／東京17日電

大陸和日本政府正在協調日本首相安倍晉三的訪陸日程。《朝日新聞》報導，安倍若連任首相，可望於10月23日《中日友好和平條約》簽署40周年時，訪問大陸。由於陸日關係回暖，大陸有關部門通知漁民避免前往釣魚台海域捕撈，以免引起衝突。

日方提議峰會 訪問粵陝

《朝日新聞》引述雙方相關人士透露，陸方考慮10月23日舉辦紀念活動，屆時擬安排雙方領袖出席，以展現兩國關係改善。而日方提議兩國領袖舉行峰會，也得到陸方積極回應，最終將待9月日本自民黨總裁（黨魁）選舉結果出爐，再正式決定。

日方也考慮安排安倍到大陸地方進行訪問，如IT產業密集且日本企業關注度高的廣東省深圳，以及與大陸國家主席習近平所提「一帶一路」經濟圈構想淵源深厚的陝西省西安等地。

目標一帶一路 經濟合作

安倍訪陸的前提是他在自民黨總裁選舉中3連霸，勝選後訪陸則是想在明年日本舉行統一地方選舉和參院選舉前，展示改善對陸關係的外交成果。安倍訪陸的主要目的是經濟合作。相關人士指出，兩國正在摸索，擬在「一帶一路」框架下，在第3國合作建設基礎設施、參與泰國的鐵道鋪設事業等。

陸日之間尚有釣魚台列嶼、東海油氣田開發等問題阻隔，日本政府有些人士憂心表示，「兩國關係改善不能只是陸方得利，但也不能因提起問題而破壞友好的氛圍。」

在大陸方面，陸美貿易摩擦日益激烈，可能導致大陸景氣倒退，因此儘管與日本在歷史認識和釣魚台問題上意見相左，仍主張應改善對日關係，以吸引日本企業對陸投資。

敏感海域解禁 避起衝突

另據日本《讀賣新聞》報導，大陸對釣魚台海域、東海等設定禁漁期的區域16日起解禁。中國漁船過去多在禁漁期結束後前往釣魚台周邊海域捕撈，但當局今年通知漁民盡量避免前往。一般認為，這是考量到中日關係漸回溫。相關人士稱，福建省漁會等部門已對漁民口頭指示，不要靠近敏感海域，不要起衝突。

(中國時報)