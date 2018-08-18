頂客族課稅 挨批荒唐

2018年08月18日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

重慶一家地產商掛起「二胎購房免樓層費」標語吸引顧客。（中新社資料照）

大陸面臨人口老化危機，已全面開放2胎但成效有限。各界紛紛獻策，甚至江蘇省委機關報《新華日報》刊文建議設立生育基金制度，規定40歲以下公民不論男女，每年須繳納生育基金，待家庭生育第二胎後可申請領取生育基金；如公民未生育二孩，帳戶資金則待退休時才能取出。而後還有學者跟進加碼要對「頂客族」課稅，引發陸網民一片撻伐。央視昨也跳出來痛批上述建議「荒唐」，讓人有「恍然隔世」之感。

《新華日報》14日刊出題為《提高生育率：新時代中國人口發展的新任務》署名文章，宣稱未來大陸將面臨人口斷崖式下滑，提高生育率應成大陸新時期的任務。建議設生育基金制，凡40歲以下公民，每年必須以工資一定比例繳納生育基金，家庭生育二胎後，可申請取出基金或領取生育補貼。個人繳納尚未領出的生育基金，可用於對其他家庭的生育補貼支付。

中國政法大學教授、中國養老金融50人論壇核心成員胡繼曄則加碼建議，還要對頂客家庭徵收「社會撫養稅」。他說，中華民族之所以能屹立於世界民族之林，就是因為有「不孝有三、無後為大」的文化。鼓勵生育，應向頂客族徵收未來的社會撫養費，頂客族老了之後沒後代，定要佔用社會資源，所以要對他們進行徵稅。

對此，央視昨發文批評設立生育基金制度很荒唐。「這些所謂的建議讓人有一種恍然隔世的感覺，如果不是白紙黑字出現在報紙上，還真不敢相信，儘管這些年我們見識過不少專家的雷人雷語。」

央視稱，生育是人的基本權利與自由。可以宣傳鼓勵、制定激勵政策，但不能以生育基金之名對不生或少生家庭行懲罰之實。「這種建議於法無據、於理不通、於情不合，既有違常識，也暴露研究者專業素養不足。」

(中國時報)