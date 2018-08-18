川普姿態硬 促陸端出更好條件

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易戰出現停火契機，兩國官員月底將重啟談判，消息傳出後美股16日大演慶祝行情。不過美國總統川普在當天的內閣會議上，敦促大陸在談判桌上端出更好條件，白宮首席經濟顧問庫德洛則強調，大陸經濟正在走下坡，北京當局不要低估川普推動改變大陸經濟政策的決心。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文領銜的中方代表團，22至23日將與美財政部次長馬爾帕斯領軍的美方代表團進行磋商。

白宮16日召開的內閣會議上，川普表示大陸必須拿出更好的條件，「我們正在同中國談，他們非常想談。他們只是不能給我們一份可以接受的協議，所以我們不會達成任何協議，直到我們得到一份對我們國家來說是公平的協議。」

川普說，他知道陸美貿易糾紛會影響美國和北韓的關係，但美國別無選擇。他說，「每年我國的錢都在流失，流向中國，我們重建了中國。每年5000億美元，已經好多年了，我們必須有所行動。」

庫德洛則對談判持樂觀態度，但他也強調，中國大陸經濟正走下坡，北京當局不應輕忽川普政府的強硬態度，「他們的零售業，商業投資正在瓦解，工業生產下滑至低水準。人們正賣掉他們的貨幣…我認為投資人正撤離中國，因為他們不喜歡中國經濟，他們正來到美國，因為他們喜歡我們的經濟，中國的經濟目前看來很糟糕。」

大陸商務部聲明說，不接受任何單邊貿易限制措施，但歡迎在對等、平等、誠信的基礎上，開展對話和溝通。

(中國時報)

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