馬哈地訪陸 尋求引渡劉特佐

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中國時報
林勁傑／綜合報導

馬來西亞總理馬哈地昨起展開對大陸為期5天的正式訪問。這將是馬哈地再次擔任總理後首次訪陸；也是他就任以來首次正式出訪東協以外的國家。期間將與大陸國家主席習近平在釣魚台國賓館面見，外界聚焦雙方將如何處理包括一帶一路項下等陸資參與的重大工程。此外，《華爾街日報》披露，馬哈地此行另一要務是尋求大陸引渡「一馬發展基金」（1MDB）案逃犯劉特佐。

外界預料，馬哈地20日晚會與習近平會面並共進晚餐；當日上午則先與大陸國務院總理李克強及全國人大委員長栗戰書會面。21日參觀國家農業科創新園，後在中午離開北京。馬哈地此趟將與陸方討論雙邊、區域及國際議題，料將與李克強見證陸馬簽署三項合作協議，當中涉及農業及農產品領域。但就在馬哈地出訪前，他已叫停了3個總計220億美元的陸資基建項目，令陸馬關係萌生變數。

除陸馬合作外，《華爾街日報》還披露馬哈地此行一重要議題。馬方認為大陸一直再庇護全球通緝的頭號金融逃犯，現年36歲的劉特佐已遭國際刑警組織發布紅色通緝。馬來西亞6月以來一直試圖逮捕此人。目前陸馬間無簽署引渡條約。

雖然如此，馬哈地16日接受新華社專訪時，對陸馬雙方關係展現樂觀的態度，並形容兩國「就像富有的伙伴」。早前馬國外交部也強調，馬哈地此行將成為提升陸馬關係的新里程碑。

(中國時報)

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