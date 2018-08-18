重大建設加持 房市可期

2018年08月18日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

大台中地區受惠於中科及台中軟體園區帶來新興就業人口，加上各項重大建設陸續啟動，今年利多題材持續發酵，房市可期。

鄉林不動產研究室指出，累計今年上半年申請建照核發數接近萬戶，比去年同期增加四成以上。

另外，預售市場推案上半年已近千億元，下半年大案不斷，包括忠泰建設「老佛爺」總銷金額百億元、永福地產「洲際W」80億元及「總太2020」60億元。再加上海線部份，沙鹿、清水、梧棲、龍井、大肚和大甲等六區，估算今年大小推案也有300億元案量，今年推案量會挑戰2000億元。

而且在土地成本逐步墊高及少子化影響之下，都會區住宅幾乎都是大樓的天下，透天式建築比重愈來愈少。

上半年申請建照的9,673戶當中、透天住宅僅有1857戶，比重近二成不到。

大台中地區利多不斷，以往的蛋黃、蛋白區界線重新洗牌，新推案熱區前五名除了北屯區、南屯區之外，烏日、大里和清水區，挾著重大建設加持，推升一波房市熱潮，成為台中「新五大黃金熱區」。

鄉林不動產研究室也強調，中科今年屆滿15年，引進員工人數約七萬人，產業蓬勃帶動居住與消費需求。

再加上利率下探、中市自住買盤持續湧現，新成屋及中古屋交易熱絡，北屯區更是為「交易量」與「推案量」的雙料冠軍。

根據台中市政府地政局統計資料顯示，台中市今年1-7月不動產買賣移轉案件計26,008件，比去年同期25,795件成長3.24%。

最熱門前五名，分別是北屯區3,525件、西屯區3,161件、南屯區1,778件、太平區1,761件及南區1,402件。

預售新案部份，上半年各建商申請建照核發戶數達9,673戶，與去年上半年6,730戶相較，增加43.7%。

相對於新成屋與中古屋交易熱區集中於生活機能成熟的商圈，預售推案多數以重大建設周邊新重劃區為主軸。

今年新推案戶數最多前二名仍為北屯區和南屯區，緊接著是原縣轄市的烏日區、大里區及清水區，此五區合計推案比重達總量七成以上。 台中市捷運綠線整體工程進度至7月底已達78.67%，隨著軌道經濟的加速建設及水湳智慧城中央公園、三井Outlet Park等重大開發案年底完工營運，房市推案熱區重新洗牌。

五大黃金熱區除了北屯區及南屯區坐穩第一、二名寶座外，其餘推案熱區出現輪動現象，大里因台中軟體園區房市重新活絡。

其次為高鐵特區所在的烏日，而海線的清水也拜三井Outlet Park之賜，首度進入前五名、從蛋白區晉身蛋黃區，未來發展備受各界矚目。

(中國時報)