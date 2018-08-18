八月小確幸 一卡皮箱搬新家

2018年08月18日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

大城建設在部子地區深耕有成，乘勝追擊再推新案「八月小確幸」，並聯手七期豪宅建築師劉畀澧，為小資族量身訂做「健康休旅宅」。

另外，大城營建為了協助首購族成家，特別推出「買小送大」低自備輕鬆付款方案，再送多種風格輕裝修，讓住戶一卡皮箱即可入住，備受年輕人喜愛。

「八月小確幸」個案地段優越，基地位居太原路上最美的50米綠園道首排，住戶獨享濃綠樹海景緻，景觀、視野、芬多精一網打盡。

再加上部子地距區離7期市中心僅15分鐘車程，又有樹孝與東山商圈豐富的生活機能，完美詮釋「離塵不離城」的境界。

其產品規劃也很完善，722坪基地興建兩棟地上14層、地下3層大樓，計156戶住家，單純好住。公共設施美觀又實用，包括接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲室和信箱區等。

為了讓自住客享受豪宅等級設施，其建材配備也很高檔，包括SAKURA櫻花廚具、Derek 德瑞克衛浴，和SVAGO烤箱等。

部子地區擁有公園綠地與休閒設施，坐享好山好水居家氛圍。除水岸藍帶景緻外，也有50米太原廊道綠帶。

又鄰近的大坑風景區，多條健行步道與自行車道，是民眾登山、騎自行車最喜愛的景點之一，也成為所有想成家民眾的首選地段。

大城營建擁超過半甲子的建築經驗，累積豐富獲獎經歷，同時具有獨到前瞻的眼光。多年前便領先同業，積極佈局部子地區。目前已在當地推出14個建案，擁有超過1500個幸福家庭見證，更奠定其品牌實力。

(中國時報)