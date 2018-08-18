台中世界城市想像 詹偉雄暢談

2018年08月18日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

臺中市建築經營協會日前邀請前學學文創副董事長詹偉雄談台中的「世界城市」想像，以及未來的發展。

出身台中豐原的詹偉雄，以文化社會觀察者角度深度解析家鄉，為城市發展提出更具高度的見解。詹偉雄畢業於台大圖書館學系、台大新聞研究所，過去曾參與學學文創志業、博客來網路書店之成立，與《數位時代》、《Soul》、《Gigs》、《短篇小說》等多本雜誌之創辦。

著有《美學的經濟》、《球手之美學》、《風格的技術》等書。 詹偉雄表示，在全球化下的發展概念，要找到台中能被全世界「使用」的新方法，而唯有台中，在這個地理位置、氣候條件人文網絡、歷史敘事的交匯點上，能獨一無二地滿足世界哪一個新興的需求(emergent need)。 他也指出，下一代對城市的想像，往往與上一代對城市的擘畫，有著雞同鴨講的「不可共量性」(incommensurability)，讓城市發展過程中，充滿著革命與爭鬥。 對於台中發展，詹偉雄有獨到見解。他說，台中的世界性發展，七期重畫區是過去的中心，但在未來，它有可能是邊陲外的邊陲。

他試著由台灣島嶼的600萬年歷史，豐富且詭譎的人文自然系譜，150公里內由海平面拔高至3700米的四種生活圈，以及東亞區域經濟分工的不可逆的發展，嘗試論述台中一個從未被正視的發展路數--山與海的東亞台中。 臺中市建築經營協會理事長陳武華也表示，詹偉雄是著名媒體人、文化評論者，常結合時事發表幽默詼諧、發人深省的文章，各大報章雜誌常見他的專欄。

此次邀請他演講，期待帶給會員對於城市發展有全新的視野。

(中國時報)