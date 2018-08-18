影城帶動商機 八期房市受惠

2018年08月18日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

八期秀泰旗艦館日前正式開幕，中信金控「台中洲際棒球園區娛樂商城」招商中，再加上總太集團將與國賓影城興建複合式商場影城，台中影城拓點風潮再起。

文心秀泰旗艦館坐落於八期重劃區，上周已正式開幕，占地2.4萬坪，共有16間影廳、合計2500個座位。首兩日電影票99元活動人潮爆滿，集結全台唯一躺著看影廳、特色書店、異國美食等，並串連全台營業額最高的COSTCO、迪卡農，滿足生活需求，有利商圈擴展。

八期區內開發低密度、高綠覆，是近來自住買氣明顯提升區域，步行5分鐘可達文心秀泰旗艦館的聚合發「湖心泊」，目前已幾近完銷；遠雄「文心匯」近日完銷告捷，預售案「遠雄八期新案」搶市，銷售紅不讓。

另外，眾所矚目的「台中洲際棒球園區娛樂商城」，基地位於北屯區崇德路與環中路口，預計興建地上7層、地下2層建築物，預計租賃連鎖餐飲、百貨娛樂購物、運動零售旗艦店、運動酒吧、俱樂部等。

商城面積約3萬多坪，委由仲量聯行負責招商，預估整個娛樂城投資金額逾百億元，可望成為中台灣最頂級娛樂城。洲際娛樂商城緊臨崇德、洲際雙核心商圈，距台74線車程僅五分鐘，加上未來周邊頂級商辦與高級住宅齊聚，各大建商紛紛推案競逐。

繼去年龍寶「仁美臻邸」火速完銷後，惠宇「PARK23」兩天也銷售一空，大毅建設預售案「讚幸福」也表現不俗續推新案「55WAYS」，接棒熱銷中。

未來娛樂商城首排的永福地產「洲際W」個案，7月初推出線上購屋網站，公開透明的行銷策略深受好評，每周均成交十餘戶，十分受到首購族群青睞。

同區臨近崇德商圈，坐落崇德五路與河北二街口的坤悅「泰若天成」個案受自住客青睞。12據點國賓影城與總太集團合作，於忠孝商圈打造結合影城複合式商場。

該地上權案占地面積560坪，初步規劃1-2樓是商場、3-6樓影城，約10-12個影廳、1200個座位，目前已動工，預計明年上半年營運，也將帶動區域商機。

(中國時報)