一踹成名 蝴蝶犬萌樣惹人憐

2018年08月18日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市議員韓良圻飼養了1隻蝴蝶犬「巴特」，從牠出生到現在都捧在手心呵護，甚至當成「小兒子」般看待，豈料養了12年的毛孩子，卻遭到喝醉的員警狠踹，令韓既氣憤又難過，員警則在酒醒後負荊請罪。不過，巴特也因可憐的遭遇「一踹成名」，引發網友高度關注。

巴特可愛的模樣十分討喜，平時乖巧、不吵不鬧，且相當親近人，更是韓家心愛的「毛寶貝」，巴特14日凌晨一如往常靠近主人韓良圻，要韓帶牠去街上「解放一下」，原本開開心心卻在剎那間變調，喝得爛醉的員警不分青紅皂白，一腳往巴特身上狠踹，巴特當場痛得不斷哀嚎，嚇得爬到主人懷裡。

個性溫馴 不吵又不鬧

「為什麼要踢我的孩子！」韓良圻護子心切，氣得和員警理論，不料員警竟和韓發生拉扯，最後被熱心路人制止後，員警也被嚴懲重辦，但巴特對人類的信任，似乎已蒙上一層陰影，嚇得不停發抖，韓良圻不停安撫才逐漸恢復往日朝氣。

尚未結紮 盼生小孫子

韓良圻說，巴特是他從出生養到現在的「愛子」，12年前因為老婆說想養狗，剛好朋友家的蝴蝶犬生了一窩小寶寶，韓便領養其中1隻，根據蝴蝶的英文「Butterfly」，將牠命名為巴特，巴特12年來都非常依賴他，直到現在還要躺在他的腳邊才能安心睡覺，平時不吵人也不會攻擊人，個性非常溫馴。

韓良圻也表示，巴特永遠只給他抱，其他人都不能，但大家要摸的話都可以，曾經要幫巴特配種，但卻對其他狗都很疏離，至今還沒結紮，希望有一天能夠生個「小孫子」，他認為今生和巴特十分有緣，任何人都不可以欺負牠。

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(中國時報)