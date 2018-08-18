陪信徒進香 棄犬變身大明星

土城區承天路德安宮的小黑被原飼主棄養，廟公認為牠和土地公有緣，才會到廟裡來侍奉土地公。（許哲瑗攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

「小黑！過來拜拜！」土城區承天路德安宮裡的小黑狗，皮膚多處光禿、起紅疹，毛量斑駁不均，但牠總是抬頭用黝黑的大眼睛看人，彷彿在邀人進廟裡拜拜。張廟公說，多年前被棄養的小黑跑進廟裡躲雨，應是與土地公有緣，所以便收留了牠，現在小黑總是陪著大家進香，廣受信眾喜愛。

一住不離開 常趴香爐旁

張廟公說，5、6年前某個雨天，小黑被原飼主載到山上丟棄，小黑冒雨沿著山路下山，走到半山腰這間德安宮，自己就進來避雨，而且不再離開，廟方從沒有用過鎖鏈、籠子控制牠行動，但小黑已經把這當成家，白天會出門遛彎、趴趴走，天黑了就乖乖回家。

張廟公說，小黑不是一般狗狗，牠很有靈性！就是因為小黑和土地公有緣，多年前被拋棄時才會選中這間廟，一切都是冥冥之中，有神明指引，讓廟裡靈氣加倍。小黑每天耳濡目染，平時就趴在香爐旁邊，像也在守護著土地公，陪著信眾一起進香。

張廟公說，這片山地靈人傑，地勢來說可謂「左青龍、右白虎」，除了狗狗受感召而來，還曾有信徒看過黃金蟒蛇、金蟾蜍等珍奇動物出現，老一輩的人稱此為「蛇山」，靈氣十足。

廟裡香火旺 動物未設限

張廟公強調，每當有珍貴的動物出現時，廟裡的香火就會更旺，進香的信眾也會增加，現在許多廟宇都禁止動物進入，但德安宮歡迎大小動物來避雨，一起接受土地公庇佑。

小黑總是用牠黑黝黝的大眼睛望著信眾，模樣實在討喜，不但許多信眾經常將供品分給牠吃，甚至有人大老遠帶狗糧上山送來給小黑。張廟公說，小黑的朋友好多，根本是廟裡的大明星。

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