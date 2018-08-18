酷炫鍬形蟲 有如變形金剛

2018年08月18日 04:11 中國時報 陳育賢 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市議員黃婉如領養了11隻流浪貓，其中「寶寶」個性像狗，讓她拉近和選民的距離。（蔡依珍攝）

現在的小朋友瘋傳說、愛3C，平板、手機不離手，但新竹市的張桓涔卻有與其他孩子不同的小寵物─甲蟲兵團天王品種「非洲大黑豔」，獨特的鋼琴烤漆身軀，宛如變形金剛化身，到哪都是吸睛焦點。

出門逛街 超有成就感

綽號「小帥」的張桓涔，幾年前見姊姊養過2隻台灣品種的獨角仙，當時就被這類鍬形蟲獨特的黑色亮面外觀所吸引，心中就一直想著要養一隻，爸爸張浩譯3個月前，有位好友問他是否想要認養一隻品種少見的外來種鍬形蟲，一經打聽竟是顏色最亮的非洲大黑豔，一口就答應把這隻大黑豔帶回家送給小帥。

已對鍬形蟲研究非常有心得的小帥說，非洲大黑豔與其他品種不同，除了身形較大、很有力外，更有獨特的鋼琴烤漆般甲殼，乍看還以為是假的，近看就有如一件變形金剛藝術品，現在每次帶牠出門逛街都會吸引大家目光，感覺很有成就感。

金剛鸚鵡 善解人意

碩大的翅膀與豔麗的色彩，使得原生地在中南美洲的金剛鸚鵡，成為不少民眾的寵物，不過Sandy與她的金剛鸚鵡Cindy相逢卻有段不同的故事，Cindy曾經咬傷過原先的飼主，後由Sandy接手照顧，才漸漸適應有人為伴的生活。

Sandy表示，金剛鸚鵡個性聰明，彷彿聽得懂人話，但是要飼養也須有一定條件，例如，她會帶著Cindy放飛，也因住在鄉下，讓Cindy有足夠的空間可以活動。

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(中國時報)