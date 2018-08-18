伴龜孫學慢活 林惠媚退休樂

前家扶社工督導督導林惠媚，在與「龜孫子」朝夕相處中體悟慢活樂趣。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化家扶中心社工督導林惠媚4月底退休，當律師的長女將養了快3年的本土龜「龜龜」送回家跟她作伴，她笑說這幾個月與「龜孫子」互動，光看著牠無聲四處爬，就覺得療癒又紓壓，充分體會慢活的樂趣。

女兒留學 託照顧寵物

從月薪5千多元的助理到社工，再成為督導，林惠媚扶助弱勢家庭的職涯充滿新挑戰，樂觀的她勇往直前、努力從做中學，持續進修提升專業、又得兼顧子女家庭，每天忙到團團轉，讓她沒時間停下來、沒時間氣餒。

離開服務37年又8個月的社福機構，女兒擔心她會失去生活重心，農曆過年時，就以7月將赴美留學為由，提前將龜龜送回彰化讓她照顧，並每天透過視訊了解照顧與相處情形。

林惠媚說，女兒剛養龜龜時僅硬幣大小，還一度得到爛甲病，花費數千元治療，每回從台北回家、全家出遊時，都必定隨身帶在身邊，視作心肝寶貝。

天天相伴 常有大驚奇

她說，實際養了才知烏龜動作一點都不慢，難怪會在龜兔賽跑中勝利；初期雖不敢觸碰、也不敢怠慢，每天定時拍照錄影，主動傳給女兒報平安，有種女兒把龜兒子托付她，當外婆的心情。

有時遍尋不著龜龜，會十分焦急、緊張，半天後才發現它卡在盆栽樹幹上、或躲在不顯眼角落，才驚奇發現原來烏龜不只爬得快、也可以爬得高，朝夕相處中每天都有新發現。

林惠媚很感謝女兒的貼心安排，在退休的日子裡，逐漸習慣龜孫子的存在，有時常對著不會回嘴的龜龜說話聊天，逐漸體會到慢活人生的另一種自在。

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(中國時報)

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