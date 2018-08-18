養麻吉鸚鵡 藥師套招瞞太太

為一圓「遛鸚鵡」夢想，何明哲瞞著太太把小麻吉帶回家。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣東石鄉某藥局藥師何明哲，去年在東石鄉漁人碼頭看見一群鳥友放飛鸚鵡，羽色鮮豔亮麗，再搭配藍天白雲，既壯觀又帥氣的景象，讓只當過狗主人的他印象深刻。沒多久，他便把剛出生的金剛鸚鵡「麻吉」帶回家，甚至不惜向太太謊稱是弟弟暫時寄養，才躲過一場家庭革命。

看人放飛 夢想「遛鳥」

何明哲回想當時，為了要一圓自己「遛鸚鵡」的夢想，先是在網路上查找資料，了解各品種的鸚鵡習性，後來被穩定性及馴服度均高的中大型金剛鸚鵡吸引，二話不說直接下訂，1周過後瞞著太太，偷偷把出生35天的「麻吉」帶回家，還先與弟弟套好招，說是暫時委託自己代養。儘管何明哲覺得有點過意不去，但幸好麻吉很快融入何家生活，至今也成了家中新寵兒。

首次飼養鸚鵡的何明哲透露，幼鳥時期需多花心思照料，特別是要讓牠熟悉飼主及周遭環境，有助於提升親人度及穩定性；等到3個月左右，再開始進行短飛、放飛及環飛等訓練。何明哲對麻吉的用心程度，可從他為麻吉設立粉絲專頁得知，除寫下麻吉的日常生活外，也記錄牠每次飛行狀況，如同把麻吉視為自己的鳥女兒。

要人陪玩 否則會很憂鬱

何明哲指出，金剛鸚鵡的智商約是人類的5至7歲，如同小孩需要人常常陪玩，否則鸚鵡會變得憂鬱，甚至出現自殘咬毛行為致無法飛行，建議飼養前要三思。若麻吉不乖，他仍會大聲斥責制止，但絕不出手打牠，因為鸚鵡很會記仇，恐怕反映在下次放飛時，牠就故意不飛回飼主手上，胡亂停在某處，或者飛很遠讓飼主開始尋鳥，簡直是場人鳥大戰，相當有趣。

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