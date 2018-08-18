流浪犬成掌上明珠 個性18變

米克斯犬哈利是陳昭容夫妻的「掌上明狗」，常帶牠到處旅遊。（陳昭容提供）

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中國時報
／屏東報導

米克斯犬「哈利」原本是隻流浪狗，約3個月大時被陳昭容夫妻收養，從此變成兩人的「掌上明狗」，個性也從原本的懦弱變得有自信，地域性強容易吠叫，為此還特地將牠送去上行為訓練課程。陳昭容一家非常愛牠，連原本反對養狗的婆婆也視如己出。

7年前陳昭容的先生坐捷運時，有一隻流浪小狗一直跟著他，當時天氣很寒冷，擔心狗在外面會被凍死，加上當時正好夫妻倆想領養一隻狗，就打電話叫她來載狗回家，經過一夜相處就離不開了，從此成為家中的一份子。

養過3隻狗 全叫哈利

這是陳昭容養的第3隻狗，因為酷愛「哈利」這個名字，所以養的狗全都取名哈利。她說，哈利三世小時候可能因流浪的關係，很沒自信，一開始都只躲在家中角落，外出時也都夾著尾巴，看起來很可憐。沒想到哈利長大後開始展現個性，變得很凶。

她說，哈利1、2歲時特別調皮，地域性很強，一有陌生人來到家裡吠叫，甚至還曾咬人，為此她還將哈利送到訓犬師做行為訓練。現在哈利已經好很多，但在她認識眾多狗友的狗當中，仍是屬一屬二的凶；雖然如此，一家人還是很愛牠。

當成親生子 視如己出

哈利很黏人，夫妻倆走到哪裡就跟到哪裡。陳昭容說，因為沒有小孩，所以把哈利當親生孩子看待；有了哈利後，夫妻間多了共通話題和情感寄託，夫妻感情更好，也因為要找時間陪哈利運動，身體也更健康，現在只希望哈利能陪伴他們更長的時間。

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(中國時報)

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