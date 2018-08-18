小魚逍遙游 療癒上班鬱悶心情

2018年08月18日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「看到魚游來游去心情就很好！」從事業務的李佳祈經過一整天在戶外奔走，回到辦公室常坐下來就是忙到天昏地暗，為讓工作增添活力，先生送她2隻孔雀魚，照顧起來不費心力，療癒程度又完勝沒有生命的扭蛋擺設。

個性大辣辣的李佳祈，擔心養魚難度高，小魚在她的照料下恐怕會「來不及長大」，本來想婉拒先生的好意，但先生養的大魚生產量驚人，一次就生了10餘隻小魚，實在照顧不來，勉為其難收留2隻。

經過先生再三叮嚀，2隻小孔雀魚順利搬進新家，陪新主人上班，李佳祈說，剛開始先生還每天打電話查勤，一直詢問「小魚餵了沒」、「水換了沒」，並附上魚缸照片回報狀況，小魚就在先生勤奮的監控下，度過容易夭折的過度期，順利適應新居。

李佳祈說，原本喜歡蒐集可愛系扭蛋公仔，療癒上班鬱悶心情，養了魚後，因為小魚體型太小，連飼料大小都只有魚的三分之一，飼料沒辦法一口吞下去，小魚們就頂著浮在水面的飼料一點、一點吃，模樣像極了海獅頂球，餵魚就成了上班樂趣，她還希望小魚不要長大。

「孔雀魚是懶人的養魚選擇！」李佳祈說，孔雀魚適應力強，環境寬容度大，平均一周換一次水，不用打氣也能健康長大，適合神經大條、又不太勤奮的主人，但她強調，還是要注意水質及小魚活動力。

(中國時報)