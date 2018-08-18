飼主打罵臘腸犬 動保處媒合新家

2018年08月18日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市新店區達觀路近來常傳出狗哀嚎聲，動保處與達觀里長黃振宇前往了解，發現是楊姓飼主因情緒問題，不當管教臘腸犬「妹妹」，動保處立即協助牠媒合新主人，找到下一個幸福。動保處呼籲，飼主應以正確方式矯正毛寶貝不良習慣，以免觸法及發生憾事。

動保處表示，接獲新店區達觀路住戶通報，社區內楊姓飼主在陽台內打罵一隻臘腸犬，牠躲在陽台角落頻頻發出哀嚎聲，疑似有虐待情況發生。

動保處立即請新店動物之家獸醫陳宗承、宋孟晉，會同達觀里長黃振宇前往了解，楊姓飼主解釋，因胞兄住院動手術，每天奔波於家中、醫院間，因返家後仍須趕回醫院照顧胞兄，不料卻發現「妹妹」在家中搗亂擺設、亂上廁所，讓他一時情緒失控。

楊姓飼主表示，因為太過勞累，才會生氣拿報紙捲打牠屁股，做出不當管教行為。動保處表示，稽查時，楊姓飼主配合態度良好，且知道自己管教行為失當，深感懊悔。

經動保處獸醫師現場替「妹妹」初步檢查，身體健康無大礙，現已協助「妹妹」與新飼主進行媒合，給飼主一個喘息的空間。

動保處表示，市府一直推動「尊重生命，愛護動物」，毛寶貝如同家人，飼養的觀念必須架構在正確的理念之上，若管教毛寶貝過當，致使受重傷或重要器官功能喪失甚至死亡，將可依違反《動物保護法》裁處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

(中國時報)