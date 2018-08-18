啟能中心 遭爆供應爛香蕉

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣議員劉寶鈴17日在臨時會中，驚爆接受公費補助的機構，供應熟透香蕉和過期麥片等食物，對遭燙傷院生照料不周，要求縣府嚴加監督。社會處長范陽添答覆，已介入調查並要求改善，機構則否認供應不良食材，過熟的香蕉要做堆肥用，但處理燙傷院生過程確有瑕疵，已限期改善。

劉寶鈴上周接獲民眾陳情，並於17日臨時會中詢問縣府處理情形。她說，民眾檢具照片反映，縣內一家啟能中心可能為了省錢，供應熟爛的黑皮香蕉給院生吃，還存放部分過期的麥片，如果院生吃了會危害健康。

另外，有名劉姓院生清晨晃進廚房，不慎被熱湯燙傷大腿，但工作人員3個小時後才將他送醫，亦未住院就帶回中心自行敷藥照顧。陳情人指還有2名院生分別跌倒受傷或遭工作人員打傷。

啟能中心強調，機構相當珍惜社會資源，過熟的香蕉是要做堆肥，過期食材也有區隔，絕不會讓院生食用。至於被燙傷院生，事發時外籍看護以為不嚴重，先為他沖冷水，員工上班發現立即將他送醫，是醫師判斷不必住院才帶回中心照顧，另2人則是個人因素受傷。

社會處副處長張國棟表示，經查該機構食材確有篩選區隔，且未給院生食用，但標示不夠清楚，已要求改善。而社工訪視院生遭燙傷事件，認為未涉疏忽照顧或不當待遇，但對廚房管制及院生管理的確有瑕疵，除要求提出書面報告，也責令限期改善。

(中國時報)

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