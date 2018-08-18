CEO家人點名…石虎、耳廓狐、懶猴

郭毓庭看了電影動物方程式後，對影片中的耳廓狐飛仔可愛模樣相當動心。（郭毓庭提供）

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中國時報
／台中報導
郭毓庭從獵戶手中買下一對懶猴，如今生了一對可愛的娃娃。（郭毓庭提供）
這隻石虎是從越南獵戶手上買下，讓它免於成為越南人家桌上的補品。（郭毓庭提供）

肯信集團董事長、越南平陽省台商會長郭毓庭，小時候父親在屏東山區教書，原住民撿來的台灣彌猴、台灣藍鵲都曾在家中休養生息，如今他在越南家中更養過石虎、大嘴鳥、懶猴，連電影動物方程式裏的「飛仔」耳廓狐都是他的家人。

屏東鄉下長大的郭毓庭，目前在越南打造了橫跨碼頭、工業園區、稅收會計、保全等一條龍供應鏈，今年更收購了台灣知名餐飲集團，目前旗下還有麻布茶房、跳舞香水等餐飲品牌；雖然縱橫商場，仍有赤子之心，曾在屏東幼稚園開動物園養孔雀、山羊。

說到在越南的這一窩不一樣的家人，竟然都是保育類動物，其中石虎、懶猴都是當地獵戶捕獲在市集販售，唯恐牠們成為當地人餐桌上的補品，他花錢買下安置，一公一母的懶猴還生下兩隻小懶猴，經常依偎在郭毓庭懷中，相當黏人；而可愛小石虎經馴養後還被當地官員請到家中做客。

讓郭毓庭最得意的是小巧可愛的耳廓狐，他說，當時看到電影「動物方程式」裏的「飛仔」瓜子臉、大耳朵的可愛模樣，讓他相當傾心，結果一查竟然在台灣是保育類動物，他透過朋友從泰國進口到越南，經過半年檢疫才正式「入籍」郭家。

耳廓狐是全世界最小的狐狸，以大大的耳朵聞名，其成年體重約只一公斤重，為夜行性動物；郭毓庭養的這隻耳廓狐現年兩歲，名為NONO，平日吃狗飼料和水煮雞肉，個性孤傲，只有肚子餓時才會黏主人。

(中國時報)

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