環局承諾4點 打髒車不打老車

「我要好空氣，也要顧生計！」台南市老汽機貨車自救會17日集結200多輛車從歸仁區高發二路出發遊行怒吼老車無罪，終點是到市府撒冥紙陳情。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

「我要好空氣，也要顧生計！」台南市老汽機貨車自救會17日集結200多輛車從歸仁區高發二路出發遊行怒吼老車無罪，終點是到市府撒冥紙陳情。台南市環保局強調，空汙政策「打髒車不打老車」，針對自救會訴求，也當場承諾將先廢除原設立空品淨化區告示牌、暫停目視判煙及路邊攔檢移汙管制等4項承諾。

繼高雄老車上周上街爭生存權後，台南200多輛老車17日一早自發性聚集高鐵台南站的高發二路，浩浩蕩蕩展開遊行，沿途行經立委黃偉哲、王定宇和陳亭妃、林俊憲服務處，最後直抵台南市政府遞交陳情書，由環保局長林健三代表接受陳情。

開貨車20多年的呂先生說，「政府想讓空氣變好是好事，但沒錢汰換老舊車輛，以後怎麼顧三餐？」自救會成員怒吼「我要好空氣，也要顧生計」、「今日逼我換新車、明日我們換政府」口號，運將們在每輛車掛上「老車無罪」、「殺了一個老車，還有千千萬萬老車跟你嗆輸贏」等布條，場面壯觀。

自救會聯絡人徐國堯指出，老車司機們都只是希望保證生計，希望政府別粗暴使用法令，把空氣汙染的罪責全部歸咎到他們身上。遊行主要提出2大訴求，分別是廢止空品區、保障工作權及要求環保局立即停止路邊攔查檢驗，改成定點檢驗。

針對自救會訴求，環保局強調「只打髒車、不打老車」，目前並無公告空氣品質維護區，現階段無論新舊車輛，符合原出廠標準都能暢行無阻；該局還重申政府強制淘汰10年以上老車是謠傳，遑論車輛禁止進入市區規定，並提出包括先廢除原設立空品淨化區告示牌、暫停目視判煙及路邊攔檢移汙管制、與環保署檢討未來執行配套措施等4大承諾。

(中國時報)

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