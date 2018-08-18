與魚同行 了悟生命奧祕

甘佳民「與魚同行」10年，特別愛養孔雀魚，相當療癒放鬆。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄、屏東報導
來義分駐所所長陳俊宏與不少原民結為好友，也收到不少獵人熱情的禮物，如台灣鱸鰻就是其一。（謝佳潾攝）

養魚當寵物的人，心得卻各有不同。

23歲甘佳民國中時因姊姊同學送養孔雀魚，養出興趣來，10年來「與魚同行」，陪伴他那漫漫求學時光，為他分憂解勞。但養魚沒想像中容易，有許多眉眉角角，透過他的養魚經或許能給想養魚的民眾一點建議。

甘佳民家中有養兩缸魚，曾將「大肚」魚換缸養，孰料晚上關燈後，魚疑似太害怕而「自殺」，他因此自責，認為是魚對環境不夠適應才會發生意外。他也曾遭逢半缸魚罹患「白點病」，像是病毒一樣擴散到魚鰓，導致窒息死亡。

來義分駐所所長陳俊宏，因服務原鄉關係，與不少原民結為好友，也因而收到不少獵人熱情的禮物，包括台東間爬岩鰍、台灣馬口魚、中華爬岩鰍、台灣吻蝦虎、過山蝦、台灣石等，養在所內的水族箱裡。

每天看著水族箱裡的8隻魚蝦游來游去好不愜意，不僅自己心情好、連住附近的小朋友有空就會溜進所內賞魚，但是半年前台灣鱸鰻「小鰻」入住後，一切都改變了，因為肉食性的牠將「同居人」通通吃光。

陳俊宏因而認識到台灣鱸鰻的獨立自主，他笑說，「小鰻註定只能獨居了」，但看牠一個也能活得好好的，不得不佩服萬物的奧妙，現在小朋友依舊會進來看小鰻，他也藉機生命教育，讓孩童認識生物的奇妙之處。

(中國時報)

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