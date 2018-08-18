大群館納包租代管 都發局點頭

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中國時報
／台北報導

文化大學大群館引發爭議，影響學生居住權益，北市議員王欣儀曾建議市府把大群館納入「包租代管」，都發局以「不可分租」為由未點頭，王欣儀17日質詢指出，營建署日前回函稱「合租」可行，要求都發局盡快促成大群館「包租代管」。都發局長林洲民表示，下周將發函4家協助包租代管業者，並找時間共同研議相關辦法。

王欣儀曾提出「包租代管」並放寬條件方案，讓大群館合法使用，都發局認為包租代管不能分租，但王欣儀表示，現今租屋市場多元，部分市民為減輕租金負擔，採取「合租」方式租賃住宅，並不等同於分租，不牴觸公共住宅出租辦法，要求都發局發文詢問營建署可行性。

王欣儀昨於工務部門質詢時說，先前為解決大群館學住宿生問題，要求市府應立即研議大群館納入包租代管，卻被市府以「不同意轉（分）租」為由拒絕，甚至還封殺文大周邊其他包租代管案。

她指出，距離開學只剩下1個月，大群館的問題並非沒有解決辦法，營建署13日回函答覆，「合租」住宅可納入包租代管，呼籲都發局盡速修正包租代管方案，以符合學生的承租資格以及需求。

林洲民回應，市府下周一將發函4家協助包租代管業者，盡快要求相關單位研議方案，確保學生住宿權益，此辦法一體適用，並非專為文大大群館解套。

他強調，合租的包租代管仍須依承租公共住宅辦法，包括年齡需滿20歲以上、設籍北市或就學、就業者、家庭成員均無在桃園以北地區有自住宅、家庭所得等承租條件。

(中國時報)

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