養毛孩練寵物美容 高職女卯死了

2018年08月18日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

養寵物被視為有錢人的權利，但家庭經濟並不富裕的姬婕湄，卻因曾在寵物店打工愛上狗狗，進而決定選讀高職寵物經營科。如今她省吃儉用飼養1隻馬爾濟斯犬「MOMO」，不僅陪伴家人、療癒心情，還能作為實習課堂的模特兒犬，提供精進寵物美容的技術，培養專長。

姬婕湄表示，國中畢業時，由於不清楚自己的興趣，加上為幫助家裡改善經濟，因此一度放棄升學外出打工。這段期間，她曾在一家寵物店打工，雖被老闆嫌棄不適合吃這行飯，卻因接觸並喜歡上狗狗，不僅決定重返校園選讀寵物經營科，還立志成為寵物美容師。

就讀高職一年級時，姬婕湄終於領養1隻馬爾濟斯犬。雖然MOMO每個月的飼料、零食、玩具及衛生用品等開銷還不到1000元，但對姬婕湄來說卻是一筆不小的數目，她必須省吃儉用放棄娛樂，可是她仍甘之如飴。

姬婕湄說，雖然飼養MOMO才1年左右，但每天她放學時，MOMO就會在家門口靜靜等待，進門後更是跟前跟後、形影不離；看到她心情不好時，還會過來找她玩，逗她開心，十分貼心。

由於學校課程需要練習寵物美容技術，MOMO自然也成為姬婕湄的不二練習對象，不僅每周2天陪著主人「上學」，還提供精進技巧之用。

不過，姬婕湄也指出，聰明有個性的MOMO，似乎還不太習慣模特兒犬的新身分，有時幫牠剪指甲時，如果牠的心情不好就會咬人，目前她還在找方法解決這個難題。

(中國時報)