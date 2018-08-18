應召站利誘 打工少女險入火坑

高雄警方偵破一個應召站，房間內的小姐們不發一語。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市左營警分局17日宣布偵破應召集團，逮捕4名應召站人員與10名越南籍、4名台灣籍應召女郎。此應召站不僅將小姐的身材、服務項目做成紀錄表，供嫖客挑選外，還涉嫌企圖利誘招募未成年少女賣淫。

警方調查，應召站四處發送小廣告傳單，號稱工作隱密，包吃包住，日領5000元新台幣，曾有未成年少女尋找打工機會，前往前金區「商務旅館」應徵，險些被騙掉入火坑。

警方經調查與蒐證，報請高雄地檢署檢察官毛麗雅指揮偵辦，16日晚間調集50餘名警力，威力突擊這家色情旅館，破獲任嫌夫妻檔經營的應召站。現場有2組男客與越南籍女子正在進行性交易，搜索查扣應召站現金新台幣約55萬餘元、電腦、手機、監視器等設備、應召站小姐共14人。

警方表示，應召女子年紀在21至38歲之間，其中10名是越南籍，多是以觀光名義入境，僅1人是嫁到台灣，已領有身分證。應召站還針對設有小姐的罩杯、乳暈、顏色及獨門絕技毒龍、輕功、奶砲、冰火等做成紀錄表，供嫖客挑選。

警方說，此次行動雖未發現應召站收容未成年少女從事性交易，但任嫌等人先前對上門應徵之未成年少女引誘、招募從事性交易，涉犯兒童及少年性剝削防制條例及人口犯運罪嫌，依法移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，避免再有其他少女受害，9名越南籍女子經檢察官訊問後交由移民署收容。

(中國時報)

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