大稻埕歷史專區 建物限高惹民怨

友善列印
中國時報
／台北報導

北市府修訂大稻埕歷史風貌特定專區細部計畫，都發局上月26日辦理公展，其中鄰近迪化街一處商三用地，原計畫拆除老舊房舍重建15層樓建築物，卻因納入大稻埕專區內，建屋高度受限不得超過8樓，住戶權利大受影響，要求市府解除建築高度限制。都發局回應，目前正在公展階段，仍有討論修改空間，民眾有異議可提出。

依據大稻埕歷史風貌特定專區規範，街區範圍採階梯式限制建築高度，但位於南京西路鄰近迪化街一處老屋拆除合建案，細部檢討計畫被納入專區內，建築高度不得超過地上8樓，導致合建案停擺，住戶痛批不合理，昨晚出席市府舉辦的說明會抗議。

住民代表陳德峰指出，原本合建案已經要推動，現在市府卻修正細部計畫，把間隔一條道路的土地納入大稻埕歷史風貌專區內，導致建築高度被迫降低，現在根本蓋不成，至少有20至30戶受影響，質疑市府未跟地主溝通就擅自決定，抨擊市府不合理。

對此，都發局表示，大稻埕歷史風貌特定專區本來就有樓高限制，修正前是用文字敘述，造成住戶對規定解釋有誤解，修正後以圖示區分，改善模糊地帶的情況，目前正在公展階段，尚未定案，後續還須送都委會審議，民眾意見會斟酌參考修正。

大稻埕歷史風貌特定專區細部計畫公展至24日，預計9月中旬送進市都委會審議，民眾若有異議，可於都委會陳情提出，委員將綜合評估後研議是否採納修正，限制建築高度部分仍有討論空間。

(中國時報)

應召站利誘 打工少女險入火坑 托育政策 議員批荒腔走板

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。