大稻埕歷史專區 建物限高惹民怨

2018年08月18日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市府修訂大稻埕歷史風貌特定專區細部計畫，都發局上月26日辦理公展，其中鄰近迪化街一處商三用地，原計畫拆除老舊房舍重建15層樓建築物，卻因納入大稻埕專區內，建屋高度受限不得超過8樓，住戶權利大受影響，要求市府解除建築高度限制。都發局回應，目前正在公展階段，仍有討論修改空間，民眾有異議可提出。

依據大稻埕歷史風貌特定專區規範，街區範圍採階梯式限制建築高度，但位於南京西路鄰近迪化街一處老屋拆除合建案，細部檢討計畫被納入專區內，建築高度不得超過地上8樓，導致合建案停擺，住戶痛批不合理，昨晚出席市府舉辦的說明會抗議。

住民代表陳德峰指出，原本合建案已經要推動，現在市府卻修正細部計畫，把間隔一條道路的土地納入大稻埕歷史風貌專區內，導致建築高度被迫降低，現在根本蓋不成，至少有20至30戶受影響，質疑市府未跟地主溝通就擅自決定，抨擊市府不合理。

對此，都發局表示，大稻埕歷史風貌特定專區本來就有樓高限制，修正前是用文字敘述，造成住戶對規定解釋有誤解，修正後以圖示區分，改善模糊地帶的情況，目前正在公展階段，尚未定案，後續還須送都委會審議，民眾意見會斟酌參考修正。

大稻埕歷史風貌特定專區細部計畫公展至24日，預計9月中旬送進市都委會審議，民眾若有異議，可於都委會陳情提出，委員將綜合評估後研議是否採納修正，限制建築高度部分仍有討論空間。

(中國時報)