暴力集團詐保費200萬

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中國時報
／台中報導

23歲陳男為首的暴力恐嚇詐保集團，涉嫌吸收人頭假藉車禍自摔或精神疾病等理由，到苗栗多家醫院就醫並詐領保險金，初估10家以上保險公司受害，1年多來不法所得約200多萬元，台中警方逮捕10人，並依《組織犯罪條例》等罪送辦，陳嫌訊後羈押禁見。。

刑事局中打偵6大隊第5隊指出，集團成員平均年齡20多歲，有人假裝精神病、車禍自摔、跌落水溝等住進醫院，並向保險公司請領保險理賠金，集團於去年6月開始詐保，拉1個人頭介紹費1萬元，詐領抽佣約2成，為掌握成員狀況，陳姓主嫌在筆記本裡詳細記錄投保狀況、住院等情形。

警方調查，陳姓主嫌假藉車禍自摔腦震盪，住院多天，每天外出又擔心裝病被發現，揚言恐嚇護理人員「上道一點！」；26歲胡姓成員佯裝精神分裂症，住進精神病院3個月，向5家保險公司詐騙保險金約90萬元，出院後還買10多萬元高檔名錶犒賞自己，生活揮霍。

警方指出，去年31歲呂姓成員向醫院謊稱被重物砸到，導致腦震盪就醫，詐騙保險金額10萬元，事後僅拿到3千元，今年5月想脫團，陳姓主嫌甚至叫人拿棍棒毆打教訓他，差點腦震盪。

中打偵6大隊第5隊日前接獲保險犯罪防制中心舉報，指稱苗栗地區多家醫院出現疑似集團性質的傷病患，異常請領保險金情形，陳姓主嫌與江姓妻子與共犯共10人落網，並查扣銀行帳簿、保單、角鐵、電擊棒、現金5萬多元、金項鍊及名錶等贓物。

(中國時報)

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