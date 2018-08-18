UGym無預警歇業 市府稽查

2018年08月18日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

藝人黑人陳建州曾代言的「UGym健身俱樂部」月初無預警歇業，受害會員超過千人，積欠房租高達1200萬，陳建州喊冤自己是受害者，北市議員何志偉17日與市府前往稽查，痛批業者惡性倒閉，早已人去樓空，勞動局則表示，最快8月底才能認定歇業事實。

UGym健身俱樂部2016年創立，打著全方位健身新型態名號，加上開幕初期找來黑人代言，短短2年會員人數突破千人，不料，今年7月底業者陸續以教室維護為由停辦課程，8月初即被爆出惡性倒閉，何志偉昨偕同勞動局、法務局、商業處等單位前往稽查，呼籲消基會介入調查，保障消費者權益。

受害會員說，不少人預繳3年會費，加上購買課程，一次繳了3、4萬，有人連課都沒上過，簡直欲哭無淚；羅姓房東也氣憤表示，業者積欠1200多萬租金，至今卻都避不見面，店內還留有逾千名會員資料，實在有夠惡劣。

何志偉說，勞動局認定歇業後，市府可協助員工向勞保局申請「積欠工資代償基金」，消費者保護部分則可由消保官轉知消基會，協助受害者提出團體訴訟。

不過，勞動局昨說，行政主管機關不會主動認定歇業事實，須先進行勞資調解，由員工申請後介入，將整合勞保局、商業處等資料通知業主，若業者避不見面， 勞動局就會逕行認定歇業事實，最快2周後完成。

北市主任消保官何修蘭表示，按規定原健身房票券、課程都要做履約保證，但該公司從1月就停止履約保證，卻仍持續招募會員，涉嫌惡意倒閉，目前專戶內僅剩下30萬元，只夠賠償51人。

對此，陳建州在臉書發文喊冤，他未投資該公司，也被積欠代言費，秉持與人為善原未追究，如今卻捲入倒閉風波，直呼「自己也是受害者！」

(中國時報)