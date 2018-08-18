阿里山情人節專車 品茶體驗山居樂活

2018年08月18日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處7月1日起接管阿里山林鐵，17日首次啟航「伴著林鐵去旅行─珍愛之旅」情人節專車，百餘名遊客搭小火車上山，品茶攬勝，認識林鐵文化，徜徉在知性又浪漫的森林浴中。

情人節專車載著遊客從嘉義車站出發，途經北門驛、灣橋、鹿滿、竹崎、奮起湖等車站，沿途由志工伍于堯導覽阿里山鐵道獨特的螺旋形、8字形鐵軌設計、各車站與伐木林場之發展沿革；抵達十字路站，還品嘗山居風味餐、品茶覽景，參觀社區保存的代木文物，回程悠遊奮起湖木造站房及懷舊老街。

十字國小校長林錦花也用台語朗誦及歌詠自己創作的詩文《十字路之歌》，內容描述十字路的風情景致、地理人文等地方特色，她說，用在地語言，寫在地歌謠，讓孩子透過念唱認識家鄉之美。

晚間返回嘉義市，在全台最大木構造林業文創園區檜意森活村，遊覽阿里山林場「嘉義出張所」的聚落文化，首次夜間開放檜意村讓遊客享受燈光美、氣氛佳的七夕情人節。

林鐵處長黃妙修說，林鐵處將與山居社區結合，挖掘當地故事，共推林鐵文化觀光，此次珍愛之旅遊程共有11梯次，17日首航後至10月31日每周三啟航，贈送紀念品、鋼軌文鎮「鐵不出軌」專屬紀念品，每梯次100名額，還有10梯次，歡迎民眾把握機會預約。

(中國時報)