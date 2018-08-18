藍綠3發言人換跑道 選議員

2018年08月18日 04:10 中國時報 張潼 、 陳燕珩 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

攤開今年台北市議員參選名單，不少參選人雖是新人，但因曾任政黨或政治人物辦公室發言人，無論基層拜票遇民眾反映意見，或是平時論述政見，都顯得反應快、有條理，雖然曾任政黨發言人，但對一般不常關注政治新聞的民眾而言，知名度不見得比較高，仍要勤跑基層、即時回應民眾意見。

綠營吳沛憶 擋年金炮火

民進黨今年在台北市中正、萬華選區推出新人吳沛憶參選，吳曾擔任民進黨發言人10個月，她說，有擔任發言人的歷練，讓她拜票遇到質疑意見時，能夠快速、即時回應，或者有些民眾獲得的資訊是錯誤的，她也能清楚澄清。例如先前曾遇到民眾對年金改革有誤解，聽到後就能很快解釋，也藉此蒐集民意作為參考。

內湖、南港區參選新人游淑慧，有8年郝市府幕僚經驗，目前仍身兼國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人，時常可在各種時事議題中，看到她犀利的評論。游淑慧說，她非專業發言人出身，但過去有政策幕僚經驗，讓她能快速掌握議題、對外闡述想法，這對於選舉期間各項議題討論幫助很大。

郝辦游淑慧 評論很犀利

游淑慧認為，新人要把握各種讓民眾認識的管道，尤其北市7成選民不會參加鄰里活動，只在地方跑攤、站路口絕對不夠，臉書經營和在媒體發聲也很重要，雖然時常發言有風險，偶爾會招致批評，但身為民代參選人，應該對各議題有清楚的看法，否則只會跑活動，只是證明體力好。

馬辦徐巧芯 政治歷練豐

曾擔任前總統馬英九辦公室發言人的松山、信義區議員參選人徐巧芯，她說，平時跑選區與民眾互動，第一時間多半不會被認出來，但只要講出曾任馬辦發言人，民眾馬上對她有印象，自然拉近與選民間的關係，相較其他新人而言，因為自己政治經歷較豐富，選民會比較有信心。

(中國時報)