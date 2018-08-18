防病媒蚊 汐止今50里大消毒

2018年08月18日 04:11 中國時報 宋原彰／新北報導

新北市出現11例登革熱確診病例，汐止區卻傳出街友長期在空屋內堆放積水容器，引發附近住戶人心惶惶，汐止區公所除主動協助街友清空雜物外，並配合市長朱立倫訂定的「全市清潔日」，今（18）日動員進行全區50里大消毒，全力防堵疫情擴大。

室內積水容器 莫輕忽

汐止區長徐開宇及衛生所人員17日在崇德里進行示範，輪流解說清理步驟，要民眾確實做好撲殺病媒蚊。

徐開宇表示，區公所已準備800個防蚊網，讓不易倒掉積水的容器蓋上網子，杜絕蚊子進入容器產卵；蓮花盆栽因為必須種在水裡，可以在盆內養大肚魚、孔雀魚，讓魚吃孑孓；易積雨水的樹洞則用土填平。

汐止衛生所護理長鍾美華表示，清潔日結束後，會以抽查方式進行複查。鍾美華指出，北部病媒蚊以白線斑蚊為主，雖然該蚊以戶外居多，提醒民眾對於室內積水容器仍不可掉以輕心，像是神桌花盆、陽台盆栽等，建議一個禮拜換水一次。

環境髒亂 靠里長通報

登革熱疫情爆發後。日前傳出許姓街友長達10年來生活在沒水沒電的空屋裡，平時騎三輪車在巷弄遊蕩、撿拾資源回收，將塑膠瓶、保麗龍等積水容器堆積在屋內，附近住戶擔心孳生病媒蚊，集體向新昌里長反映。

新昌里長林碧霞獲悉後，立即登門了解，發現許姓民眾一動不動躺在屋內地上，所幸還能虛弱說話，林碧霞緊急協助將許姓民眾送醫，並請到清潔隊將空屋內的積水容器處理清除，噴灑消毒劑徹底消毒。

汐止區公所社會課長蕭惠伶表示，後續會詢問許姓民眾是否願意住進街友中心，如果拒絕而又流落街頭，只能列入社會課觀察名單中，由社工在冷熱天不定期關懷；環境整潔部分，要靠里長通報、環保局支援等。

(中國時報)